Volley, sfide d'alta quota per le squadre rossoblù di Casciavola

Casciavola (Pisa), 24 novembre 2023 - Torna in campo la serie C ed il calendario regala alla PediaTuss Casciavola un’altra sfida d’alta quota contro il Delfino Pescia che occupa la seconda piazza proprio in coabitazione con le rossoblù. Una partita che andrà a stabilire chi in questo momento è l’inseguitrice della capolista Porcari, una partita che Gori e compagne dovranno approcciare con la stessa fame di vittoria che le ha contraddistinte sabato scorso. Di fronte una squadra che non nasconde le sue ambizioni per un campionato di vertice e che dopo essere caduta in casa contro il Volley Livorno è andata a prendersi di forza i tre punti sul campo del Volley Peccioli. In casa casciavolina c’è bisogno di tenere le corde della tensione ben tese perché servirà una prestazione sopra le righe per fare risultato su un campo che sarà contraddistinto anche da un gran tifo. Si gioca sabato 25 alle 21ed in casa rossoblù coach Tagliagambe dovrà ancora fare a meno di Jessica Vaccaro e quindi avrà a disposizione la seguente rosa. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatori: Messina, Lari, Raniero; Opposti: Barsacchi, Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. SERIE D Ottava giornata del campionato di serie D e il calendario propone alla Katinka Travel una sfida da far tremare i polsi. Al Pala Pediatrica, sabato 25 alle 18, sarà di scena la capolista Migliarino Volley, squadra costruita con il chiaro intento di conquistare la promozione in serie C, formata da giocatrici esperte anche con esperienza nella categoria superiore. Non è un caso che la squadra biancorossa fino ad oggi abbia conquistato ben 16 punti con uno zero nella casella delle sconfitte. Soltanto Oasi Viareggio alla prima giornata e Capannoli alla quinta sono riuscite a strappare un punto al Migliarino Volley. Di contro la Katinka Travel arriva a questa partita con tre risultati utili consecutivi, un buon bagaglio di fiducia e la consapevolezza che fino ad oggi è riuscita a giocare alla pari con tutte le avversarie affrontate. Sarà quindi una partita interessante ed il partire senza i favori del pronostico potrebbe anche essere un fattore positivo. L'obiettivo della squadra di Lazzerini è quello di mantenere la categoria e la pressione di dover vincere ad ogni costo è sulle spalle dell'avversario, non certo su quella delle rossoblù che sanno di giocare un campionato diverso rispetto al Migliarino Volley, ma non per questo partiranno come vittima sacrificale della partita. Come ormai da tempo l'unica assente sarà la lungodegente Allegra Gherardi, per il resto tutte a disposizione del coach rossoblù. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali:Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

M.B.