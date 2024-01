Volley, riprendono i campionati di serie C e serie D dopo la sosta invernale a Casciavola

Casciavola (Pisa), 12 gennaio 2024 - Torna il campionato di serie C dopo la pausa di fine anno il 2024 regala subito alla PediaTuss uno scontro diretto tanto importante, quanto delicato sul campo del Volley Livorno, alla vigilia una delle squadre più accreditate al salto di categoria ed al momento appaiata al secondo posto proprio con le casciavoline. Una partita che quindi avrà il compito di stabilire l'inseguitrice della capolista Porcari, quella che si giocherà alla Palestra Follati sabato 13 alle 18, ma soprattutto una partita difficile che le rossoblù dovranno interpretare al meglio se vorranno provare a portare a casa un risultato positivo. Durante la sosta coach Tagliagambe ed il suo staff hanno lavorato senza sosta, anche con un paio di test amichevoli piuttosto probanti, per quanto riguarda invece la condizione fisica delle giocatrici, l'unica assente sarà ancora Jessica Vaccaro in attesa dell'intervento risolutivo alla spalla. Ecco quindi la rosa a disposizione del coach rossoblù. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Sgherri, Raniero; opposto: Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45 Riprende anche il campionato di serie D giunto alla sua undicesima giornata e la Katinka Travel Casciavola, che al momento si trova esattamente a metà classifica si prepara ad affrontare una trasferta molto impegnativa, contro una squadra che è in lotta per il primato, ovvero i Lupi Santa Croce che hanno appena un punto in meno della coppia di testa. In casa rossoblù si riparte dalle due sconfitte degli ultimi turni, ma con la consapevolezza che giocando una partita di qualità il risultato è alla portata della squadra che (con le sue rappresentanti under 18) durante la pausa natalizia ha mostrato ottime cose nella MoMa Winter Cupa Modena. Ripartire da quanto visto in Emilia, con sempre l'apporto fondamentale delle giocatrici senior potrebbe essere il miglior viatico per sovvertire il pronostico. Per questa gara Lazzerini avrà l'intera rosa a disposizione con l'unica eccezione di Gherardi in fase di recupero dall'infortunio al ginocchio. Palleggiatrici: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

M.B.