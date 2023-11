Volley, Katinka Travel cade contro Migliarino

Casciavola (Pisa), 26 novembre 2023 - Si ferma dopo tre vittorie di fila la marcia della Katinka Travel che al Pala Pediatrica è costretta ad alzare bandiera bianca di fronte alla capolista imbattuta del campionato. Era stata anche una vigilia difficile in casa rossoblù, poi la forza della formazione avversaria ha fatto il resto, Centi e compagne sono state meno brillanti di altre volte, hanno sofferto molto in ricezione, ma va dato il giusto merito alla squadra che avevano di fronte che è riuscita ad imporre il suo ritmo, la sua fisicità e anche la maggiore esperienza. Che le due squadre giocavano due campionati diversi lo avevamo anche detto in sede di presentazione della partita e così è stato. Migliarino parte subito forte domina il primo set, ma nel secondo subisce la reazione della Katinka Travel che trova un set nel quale propone il suo migliore repertorio e porta a casa il punto dell’1-1. Ci si poteva, a questo punto, aspettare un'altra partita? forse si, ma il Migliarino alza il ritmo e anche la concentrazione e per le rossoblù è notte fonda, le ospiti non si fanno neanche avvicinare e finisce 3-1 in circa un’ora e mezza di gioco.

SERIE D Katinka Travel Casciavola vs Migliarino Volley 1-3 (15-25; 25-21: 15-25; 12-25) KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi MIGLIARINO: Barraco, Cenghiaro, Cipollini, Della Croce, Frassi, Innocenti, Manieri, Marinai, Mughini, Pellumbi, Rosellini, Rossi. All. Ceccarelli ARBITRO: Pasquale Migliorino