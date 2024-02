Volley Casciavola, trasferta a Follonica per la PediaTuss, per Katinka Travel è derby

Pisa, 9 febbraio 2024 - Seconda giornata di ritorno e la PediaTuss Casciavola si mette in viaggio verso Marina di Grosseto dove al Palasport prestato per l’occasione alla squadra di casa, andrà ad affrontare la Pallavolo Follonica, una squadra che già all’andata ha saputo far molto male alle casciavoline e che dopo un girone di andata alterno anche per i tanti infortuni, ha ritrovato giocatrici e condizione, tanto da aver piegato nelle ultime due partite il Volley Cecina prima e la Pallavolo Cascina poi. Di contro le rossoblù vengono da tre vittorie consecutive tutte ottenute al tie break e nella squadra di Tagliagambe arde il desiderio di vendicare la sconfitta della partita di andata, per farlo occorrerà una prova di grande qualità, ma anche una settimana in cui infortuni ed acciacchi vari diano una tregua alla squadra permettendo alla stessa di poter lavorare con continuità. Al metto delle assenze di Vaccaro e Marino, questa la rosa a disposizione: palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini; schiacciatori: Messina, Lari, Raniero; opposti: Barsacchi, Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. Si gioca sabato 10 febbraio alle 18, diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45. Dopo la settimana di stop a cavallo fra la fine del girone di andata e quello di ritorno, torna in campo la Katinka Travel Casciavola che affronta la seconda parte del campionato di serie D sfidando al Pala Pediatrica una delle grandi favorite alla promozione in serie C, quel VBC Calci, costruito con giocatrici di grande esperienza spesso avvezze a vincere i campionati e a giocare nella categoria superiore. Si tratta quindi di una partita difficile, tale per la forza dell’avversario, ma anche per la condizione della squadra rossoblù che purtroppo arriva a questa partita, che nella gara di andata ha dimostrato di poter giocare alla pari, in condizioni difficili e con assenze pesanti come quella di Sara Di Coscio. Il play rossoblù non ha ancora recuperato dall’infortunio della scorsa settimana a Capannoli. Assenti anche Allegra Gherardi e Matilde Chiarugi, mentre Greta Bolognini ha recuperato e dopo 10 giorni di stop torna a disposizione. Questa la rosa per la gara di sabato 10 alle 18. Palleggiatore: Lancioni; centrali: Bolognini, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

M.B.