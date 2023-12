Volley Casciavola: Pediatuss vince contro Massa, cade invece Katinka Travel a Rosignano

Casciavola (Pisa), 17 dicembre 2023 - Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La PediaTuss riscatta la sconfitta della scorsa settimana a Cecina superando in poco più di un’ora di gioco la Rubur Massa.

PediaTuss Casciavola - Robur Massa 3-0 (25-15; 25-16; 25-16) PEDIATUSS: Barsacchi, Ciampalini, Gori, Lari, Liuzzo, Marino, Marsili, Messina, Panelli, Raniero, Sgherri, Tellini, Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Riccardo Cusin MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B, Fusani G, Gallina, Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Ramori ARBITRO: Giuseppe Monteleone Per questa partita coach Tagliagambe recupera Barsacchi che parte dalla panchina. In campo invece vanno Liuzzo in palleggio, Sgherri sulla diagonale opposta, Gori e Ciampalini al centro, con Raniero e Lari di banda e Tellini libero. I risultati dei tre parziali dicono tutto di quanto si è visto in campo, le rossoblù hanno condotto in lungo e largo la partita tanto che il coach rossoblù ha potuto ruotare tutte le componenti della panchina, con l’unica eccezione di Jessica Vaccaro ancora ferma per l’infortunio alla spalla. Con questa vittoria la PediaTuss va alla sosta natalizia con 14 punti appaiata al secondo posto con il Volley Livorno. Sei Rose Rosignano vs Katinka Travel Casciavola 3-1 (18-25; 25-11; 25-22; 25-16) ROSIGNANO: Caporali, Corsini, Di Lella, Filipponi, Fusano, Guelfi, Maggini, Menchi, Pino, Saggini, Torrini, Trotta. All. Onorati KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Pancani, Puccini. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi ARBITRO: Filippo Ferrandi Esattamente come la scorsa settimana la Katinka Travel dura appena un set, troppo poco per sperare di portare a casa punti preziosi dal campo di Rosignano. Lazzerini per questa partita ha dovuto fare a meno di Di Coscio fermata dall’influenza e certo questo non ha agevolato un compito che già si presentava difficile anche a condizioni normali. Le rossoblù però partono con il piede giusto allungano subito, esprimono un buon gioco supportato dalla ricezione e da un muro quasi invalicabile. Rosignano non può fare molto ed in un solo quarto d’ora la Katinka Travel porta a casa il primo parziale. Al ritorno in campo le rossoblù si smarriscono, la ricezione si fa più incerta, ma soprattutto le avversarie prendono le misure al muro che spesso tocca fuori il pallone. Il set diventa un monologo di Rosignano che chiude i conti ad 11. Nel terzo parziale Centi e compagne partono bene, vanno sul 5-1, ma poi subisco un parziale monstre di 11-1 che ribalta completamente l’inerzia della partita. Nel finale le casciavoline provano a rientrare in partita, ma è troppo tardi e così al secondo set point le padrone di casa vanno sul 2-1. L’andamento del quarto set rispecchia in larga parte quanto visto nei due precedenti, il gioco delle rossoblù manca di continuità, gli scambi lunghi sono tutti ad appannaggio del Rosignano che alla prima di otto palle match chiude il conto e porta a casa i tre punti.

M.B.