Volley Casciavola, nell'anticipo del venerdì scontro diretto per la PediaTuss

Casciavola (Pisa), 7 marzo 2024 - Gioca d’anticipo la PediaTuss nel diciassettesimo turno del campionato di serie C e così andrà in campo venerdì 8 marzo alle 21 contro il Delfino Pescia in quello che è un vero e proprio spareggio nella corsa al secondo posto in classifica. Le due squadre si trovano infatti appaiate in seconda posizione, insieme al Volley Livorno e conquistare la vittoria piena alimenterebbe le speranze di potersi ergere ad inseguitrice della capolista Porcari. Parola d’ordine: dimenticare la gara di andata dove le rossoblù riuscirono ad imporsi con grande autorevolezza, ma ogni partita fa storia a se e la squadra di Pescia nelle ultime settimane è cresciuta molto. Di contro la PediaTuss ed il suo coach dovranno ancora fare i conti con gli infortuni che stanno penalizzando oltremodo il reparto degli opposti. Jessica Vaccaro e Sara Barsacchi sono ancora ferme e non disponibili per questa importante partita per la quale il coach avrà a disposizione la seguente rosa. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; Opposto Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. Partita di grande importanza per la Katinka Travel che sabato 9 alle 18 al Pala Pediatrica attende la visita del PSB Capannoli, formazione che in classifica affianca le rossoblù a quota 19 punti. Si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto che le rossoblù dovranno provare ad aggiudicarsi per tirare il fiato a staccarsi dalla zona retrocessione. La partita di andata giocata solo qualche settimana fa (era la giornata rinviata a causa dell’alluvione in Toscana) vide prevalere la squadra della Valdera, ma le rossoblù si presentarono in condizioni difficili fra assenze ed infortuni nel corso della partita. Resta comunque una partita ad alto tasso di difficoltà e la Katinka Travel dovrà esprimersi al meglio per portare a casa l’intera posta che sarebbe di importanza capitale. Coach Lazzerini avrà a disposizione l’intera rosa ad eccezione di Allegra Gherardi e con l’unico dubbio legato alla presenza di Carlotta Nanni. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. M.B.