Volley Casciavola, doppio successo in Serie C e Serie D

Pisa, 25 febbraio 2024 - Torna a vincere da tre punti la PediaTuss che supera il Volley Peccioli al termine di una prestazione convincente e di una partita che ha subito una lunga interruzione per un infortunio capitato al capitano ospite Viola Crecchi alla quale tutte la società rossoblù augura una pronta guarigione. Tornando alla partita i primi due set non sono stati certo agevoli per la PediaTuss che ancora una volta ha dovuto fare a meno di Vaccaro, Marino e con Barsacchi utilizzata solo in un paio di fasi in battuta. Tagliagambe sceglie Liuzzo in regia, Lari opposto, Gori e Ciampalini centrali e Messina con Raniero schiacciatrici oltre a Tellini libero. L’inizio di partita è equilibrato la PediaTuss attacca con buona continuità ma dalla parte opposta trova una difesa arcigna che a tratti non fa mai cadere la palla, così l’allungo decisivo arriva solo nel finale ma tanto basta per portare a casa il primo set. Nel secondo parziale l’equilibrio continua a regnare fin quando, arriva l’allungo PediaTuss sul 18-14, sembra l’inizio della discesa per la squadra rossoblù, invece Peccioli caparbiamente recupera punto dopo punto fino al 24-23 quando si verifica l’infortunio di Crecchi. Alla ripresa del gioco le rossoblù chiudono il parziale al primo tentativo e si portano sul 2-0. Il terzo set riserva poche sorprese, la PediaTuss dopo il pericolo scampato corre via sul velluto, mentre dall’altra parte della rete le ospiti hanno ormai ceduto soprattutto a livello psicologico. Si arriva in un batter d’occhio al 20-10 quando Tagliagambe pesca dalla panchina mandando in campo Panelli, ma soprattutto regalando l’esordio in serie C a Debora Pergjoni, centrale classe 2008, da qualche partita aggregata alla prima squadra. Il finale è scritto e la partita si chiude 20-14 con la PediaTuss che torna a vincere conquistando l’intera posta in palio dopo i tanti tie break giocati nelle ultime partite.

PediaTuss Casciavola - Volley Peccioli 3-0 (25-20; 2-23; 25-14) PEDIATUSS: Barsacchi, Ciampalini (7), Gori (8), Lari (8), Liuzzo (2), Marino, Marsili, Messina (12), Panelli, Pergjoni, Raniero (3), Sgherri, Tellini (1), Vaccaro. All. Alessandro Tagliagambe; II all. Davide Rizza; Team Manager: Massimo Ciampalini PECCIOLI: Alvarez, Barontini, Bessi, Crecchi, Donati, Giusti, Grassi, Macelloni, Matteoli, Nocchi, Norci, Rossi, Simoncini, Tafi. All. Casapieri ARBITRO: Stefano Torriani

Un’altra partita ad alta carica emotiva, ma dopo sei sconfitte la Katinka Travel ritrova il gusto della vittoria nel campionato di Serie D piegando in quattro set la Pallavolo Grosseto. Inizia bene la squadra rossoblù che nel primo set conduce senza esitazioni fino al 22-14, salvo poi soffrire il ritorno delle avversarie e chiudere 25-20. Nel secondo parziale il buon momento della formazione casciavolina prosegue, la squadra attacca con continuità difende e mura con precisione e così anche il secondo parziale termina sul 25-20. Nel terzo set inizia un’altra partita, Grosseto non ci sta, la Katinka Travel accusa un calo e così le ospiti allungano fino ad accumulare tre punti di vantaggio subito recuperato però dalle rossoblù. Grosseto continua a tenere i giri del motore alti e sul secondo break Centi e compagne si sciolgono permettendo a Grosseto di allungare la partita. Il quarto set parte benissimo per le casciavoline che allunga subito con decisione fino al 13-5, ma la partita non è finita qui, un latro passaggio a vuoto riporta sotto Grosseto che raggiunge la parità sul 20-20. Qui inizia un testa a testa ad alta tensione adrenalinica, Grosseto guadagna due set point, ma sul 24-22 la Katinka Travel da fondo a tutte le sue energie, due muri di Bolognini, inframezzati da un attacco di Caponi regalano il match point alle rossoblù che portano a casa i tre punti con un attacco ancora di Caponi toccato dal muro avversario.

Katinka Travel Casciavola - Giorgio Peri Grosseto 3-1 (25-20; 25-20; 18-25; 26-24) KATINKA TRAVEL: Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Chiarugi, Corsini, Di Coscio, Funel, Grande, Lancioni, Nanni, Puccini, Pugliesi. All. Paolo Lazzerini; Team Manager: Maurizio Bellandi GROSSETO: Allegro, Angeli, Fabbri, Lucchesi, Luperini, Marku, Picci, Sallei, Sestini, Viero, Volpi, Zanelli. All. Alpini ARBITRO: Filippo Ferrandi

M.B.