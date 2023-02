Volley, battuta di arresto per la PediaTuss fermata dalla capolista

Pediatuss Casciavola in azione

Casciavola (Pisa), 27 febbraio 2023 - Primo stop da zero punti del 2023 e del girone di ritorno per la PediaTuss che lotta con generosità, ma esce sconfitta dal campo della capolista Tre Emme Versilia.

SERIE C - Coach Tagliagambe manda in campo Liuzzo in regia, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina schiacciatrici con i liberi Di Matteo e Tellini ad alternarsi nel ruolo. L’equilibrio nel primo set dura poco, Versilia prende un buon margine e gestisce il parziale portando a casa il primo punto dell’incontro. Nel secondo set c’è la reazione delle rossoblù, brave a partire forte ed a reagire al ritorno delle avversarie che dal 12-17, si portano sul 19-17. La squadra di Tagliagambe non ci sta, restituisce parte del parziale e conquista un paio di punti che riesce a gestire nel finale e rimettere la gara in parità. Purtroppo il finale di secondo parziale è anche il canto del cigno per la PediaTuss che nel terzo e quarto set subisce la pressione delle avversarie e non riesce più a restare nella loro scia. Il 3-1 è un finale inevitabile per quanto visto in campo. Una sconfitta, questa, che può rientrare nell’ordine delle cose, l’importante è archiviarla velocemente e riprendere il passo delle ultime giornate.



Tre Emme Versilia – PediaTuss Casciavola 3-1 (25-19; 23-25; 25-15; 25-18)

VERSILIA: Batori, Calevro, Casu, Gorgoglione, Lamperi, Lossi, Maggiani, Marku, Mutti, Nicolini, Poli, Rolla, Rustighi, Vizzoni. All. Stefanini

PEDIATUSS: Liuzzo, Paoletti, Lichota, Gori, Luppichini, Gaibotti, Messina, Sgherri, Pietrini, Vaccaro, Tellini, Di Matteo. All. Alessandro Tagliagambe; II All.: Giuseppe Mataluna; Dir. Acc: Maurizio Viegi

ARBITRO: Rosa Lazzerini



SERIE D - Quinta sconfitta di fila per la Katinka Travel che dalla Pallavolo Follonica incassa un 3-0 ingeneroso per quanto visto sul taraflex. La squadra rossoblù, che ha dovuto rinunciare a Bandecchi influenzata, lotta, ma nei momenti chiave la maggiore esperienza delle avversarie sposta l’ago della bilancia dalla loro parte. Restano molti rimpianti per quanto riguarda i primi due set, spesso condotti dalla Katinka Travel che però nella volata finale è mancata di lucidità. La cronaca dei set: grande equilibrio nel primo parziale, con la Katinka Travel che guadagna spesso un minibreak per poi cederlo poco dopo. Si arriva così al 19-18 per le rossoblù ed a questo punto Corsini e compagne subiscono il primo break della partita un 4-0 che porta poi a due set point la formazione ospite. Qui le ragazze casciavoline sono brave a rientrare in partita annullando entrambe le occasioni a disposizione di Follonica, ma nella roulette dei vantaggi Follonica mostra maggiore lucidità e si aggiudica il parziale. La Katinka travel non si perde d’animo e nel secondo set parte con il piede giusto fino ad accumulare sei punti di margine, ma come accaduto in precedente il vantaggio viene dilapidato nella seconda parte della frazione e nel finale punto a punto sono ancora le ospiti a prevalere. Lo 0-2 taglia le gambe alla Katinka Travel, affiora anche un po’ di stanchezza ed il terzo set vede Follonica sempre avanti nonostante le rossoblù rimangano in scia a lungo. Anche qui nel finale lo sprint è di Follonica ch chiude a 20 e porta a casa l’intera posta.



Katinka Travel Casciavola – Pallavolo Follonica 0-3 (24-26; 23-25; 20-25)

KATINKA TRAVEL: Viegi, Di Coscio, Caciagli, Isolani, Pugliesi, Caponi, Rutinelli, Nanni, Corsini, Bandecchi, Centi, Lancioni. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi

FOLLONICA: Arzilli, Barzanti, Carnesecchi, Cunati, Francardi, Marini, Mazzei, Omeghetti, Parlanti, Rolando Va, Rolando Ve, Sonnini, Vaccaro, Valchierai, Vatti. All. D’Auge

ARBITRO: Mattia Viti

M.B.