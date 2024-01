Volley, altri scontro in vertice per la Pediatuss Casciavola contro Oasi Viareggio

Casciavola (Pisa), 19 gennaio 2024 - Dopo la sconfitta patita sabato scorso a Livorno per la PediaTuss arriva un altro scontro diretto nel campionato di serie C, questa volta al Pala Pediatrica dove sabato 20 alle 21 arriva l’Oasi Viareggio risalita fino alla terza posizione con due punti di margine sulle rossoblù. Dalla squadra di Tagliagambe ci si attende un approccio alla partita più incisivo, coscienti che solo esprimendosi al meglio sarà possibile ottenere un risultato positivo e restare così aggrappati al gruppo di testa della classifica. In casa rossoblù si dovrà fare a meno di Jessica Vaccaro, operata alla spalla lo scorso 18 gennaio e di Eleonora Marino fermata da un infortunio al ginocchio. Questa quindi la rosa a disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero, opposti: Sgherri, Barsacchi; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma Youtube, a partire dalle 20:45. Ultima partita del girone di andata e la Katinka Travel si trova nel pieno del suo "tour de force" del campionato andando ad affrontare al Pala Pediatrica sabato 20 alle 18, la terza forza del campionato, ovvero quell’Unionvolley Riotorto, che dopo essere retrocesso la scorsa stagione, cerca in tutti i modi di risalire subito in serie C. Di contro in casa rossoblù si deve provare ad interrompere la serie negativa che dura da tre giornate, per farlo servirà una prestazione sopra le righe sia dal punto di vista tecnico, sia da quello dell’approccio mentale alla partita. La squadra rossoblù dovrà ancora una volta fare a meno di Allegra Gherardi e quindi coach Lazzerini potrà attingere dalla seguente rosa. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; Centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

M.B.