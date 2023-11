Vittoria al 94' per la Primavera del Pisa: battuto 1-0 il Cosenza

Pisa, 12 novembre 2023 - Un gol all'ultimo minuto da parte di Cannarsa regala il successo alla squadra di Innocenti che blinda il terzo posto in classifica. LA PARTITA - La partita, fin dalle prime battute, appare in equilibrio. Tuttavia il Pisa cerca di dire la sua in diverse occasioni, come al 4' quando Baldacci ci prova con un tiro velenoso, costringendo Castelnuovo a rifugiarsi in corner. Al 18' su calcio piazzato Dama indirizza verso l'incrocio dei pali, ma ancora una volta l'estremo difensore ospite mette in angolo. Al 20' Raychev mette in mezzo per Sala, ma Castelnuovo blocca. Un tiro alla distanza del solito Sala al 43' chiude la prima frazione di gioco, con un nuovo corner per la squadra di Innocenti, risoltosi in un nulla di fatto. Tanti i cambi nella ripresa, ma molte poche azioni da rete. Il Pisa imposta mentre il Cosenza riparte. La gara è scossa da una traversa di Frosali dalla distanza, ma è al 94' che il Pisa può esultare. La chiave è la sostituzione con cui Innocenti mette dentro Cannarsa per Dama, al 90'. Dopo soli quattro minuti, su assist di Sala al bacio il neo entrato, classe 2006, trafigge il portiere avversario, portando i 3 punti in casa nerazzurra. TABELLINO PISA-COSENZA PRIMAVERA 1-0 PISA. Vukovic, Baldacci, Ghibaudo (59′ Bartolini), Trdan, Gueye, Coppola (82′ Lormanis), Sala, Saltalamacchia (82′ Tosi), Ferrari (82′ Frosali), Dama (90′ Cannarsa), Raychev. A disposizione. Baglini, Rosini, Rossi, Doveri, Lovo, Bocs, Campani. Allenatore Innocenti. COSENZA. Castelnuovo, Cannatelli, Barone, Armari, Touadì, Occhiuto (94′ Contieri), Di Porto, Spingola (Pagni), Cubretovic (63′ Violante), De Salvo (63′ Mammolito), Musella (46′ Attanasio). A disposizione. Sicilia, Belotti, Federico, Klavinis. Allenatore Gatto. Arbitro. Valerio Pezzopane de L’Aquila. Assistenti. Masciale-De Chirico. Rete. 93′ Cannarsa. Note. Ammoniti Sala, Raychev, Spigola. Recupero 1′ pt; 3′ st Michele Bufalino