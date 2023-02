Vince... Canticchiando il 27° premio Barbaricina

di Renzo Castelli

Aria profumata di pioggia ieri a San Rossore. Al centro del pomeriggio era il 27° premio "Barbaricina", Handicap Principale sui 1750 metri in pista grande. Emergendo al largo fra i 14 cavalli al via ha vinto Canticchiando – non un gerundio ma il vero nome del cavallo uscito dal genio (spesso incompreso) di Marco Gasparini -, bene interpretato dal fantino albanese Mikail Kolmarkaj; al secondo posto Amyntas. Al proprietario del vincitore, oltre alla coppa di rito, è andato anche un quadro della pittrice Sara Guerrini che ha realizzato il drappo per il Palio dei Comuni del 26 marzo.

Se il premio "Barbaricina" era il cuore del pomeriggio, altre sei corse di robusta tradizione hanno costituito un adeguato contorno. A cominciare dalla debuttanti dedicata a Golden Cavern che fu il vincitore del premio "Pisa" del Duemila. Le buone voci che accompagnavano Slowmotion sono state eluse dal successo di La Bagarre (M.Sanna) il cui proprietario è stato premiato da Francesco Filì. Ancora non assegnato il trofeo challenge. La qualità del tradizionale premio "Croce Rossa Italiana", Handicap Limitato, è stata confermata dal successo netto del favorito You Make Me Shaver (C.Colombi) nei confronti di The King’s Horses. Il dottor Nicola Morea ha consegnato la coppa in palio al proprietario del vincitore. Potremmo definire “le corse del cuore” le altre quattro prove in programma.

Nel tradizionale premio "Renzo Guidotti", significativo il successo di Pallapannocchieschi che ci auguriamo possa ora accorciare il suo nome dopo la castratura al quale è stato sottoposto: perdendo "palla" resterà un "Pannocchieschi" molto più praticabile. La premiazione al fantino Tore Sulas è stata effettuata da Matilde Giusti. La corsa dedicata all’indimenticato Paolo Pampana, che fu un animatore del San Rossore Turf Club, è stata vinta da Diamond Dougal (A. Mezzatesta). Stefano e Silvia Pampana hanno premiato il proprietario del vincitore, così come da Sandro Canaccini aveva messo in palio una coppa che è andata ai proprietari di Igazgato, vincitore del premio dedicato al padre Giorgio i cui colori hanno attraversato il galoppo toscano per oltre 40 anni. Dobbiamo aggiungere che poche volte si era visto al tondino un cavallo dal profilo leonardesco qual era ieri Igazgato (S. Urru), presentato in ordine perfetto da Riccardo Pinzauti, tanto che poi il cavallo ha dato l’impressione, vincendo con facilità irrisoria, di essere un soggetto classico a confronto di avversari da handicap. Infine, la figura di un autentico sportsman quale fu Vittorio Bedini è stata ricordata con la corsa riservata ai cavalieri dilettanti vinta da Può Succede (C. Sanna) dopo retrocessione all’ultimo posto di Bad Choice. Margherita Bedini ha premiato il GR vincitore. Si torna a correre giovedì.