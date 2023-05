Vietato sbagliare: "Più forti delle assenze"

di Michele Bufalino

Per il Pisa è stata una settimana difficile tra squalifiche, infortuni e la questione arbitrale di Pisa-Bari trascinatasi per giorni, unita al periodo di crisi con una sola vittoria nelle ultime 7 partite. Tuttavia le assenze non spaventano il tecnico Luca D’Angelo, chiamato a mettere in piedi una formazione competitiva contro l’Ascoli oggi pomeriggio alle 15 al Cino e Lillo Del Duca. Le ultime novità dal campo infatti vedranno la mancata convocazione per Ernesto Torregrossa, confermata proprio dal tecnico nerazzurro, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi: "Non recuperiamo Torregrossa, fermatosi per i postumi di un problema muscolare accusato col Bari, ma anche De Vitis - conferma l’allenatore. Abbiamo recuperato Gliozzi, mentre Touré verrà con la squadra ma più che altro per far riassaporare il gruppo. La settimana prossima gli auguriamo che possa allenarsi a pieno regime". All’ultimo verranno aggregati infatti il numero 9, pur non essendosi allenato se non nel corso della rifinitura pre-gara ed è improbabile che possa essere tra i titolari, mentre Touré sarà in squadra per far numero. Per squalifica invece non saranno della partita Caracciolo, Sibilli e Nagy. "Ci mancheranno tanti giocatori, ma chi giocherà non sarà da meno - prosegue l’allenatore del Pisa, spronando chi avrà un’occasione di partire da titolare -. Servirà una partita di grande motivazione per portare a casa i tre punti". La stoccata per i fatti di domenica scorsa però non manca ed è ancora una ferita aperta: "D’ora in poi tutte le volte che un arbitro toccherà palla sarà interrotto il gioco - asserisce -. Essere stati da cavia per questo non è stato piacevole". Oggi però è il giorno di Ascoli-Pisa e la squadra è pronta e motivata per affrontare questa partita, con grande rabbia agonistica: "Per giocare bene a calcio oltre alla tecnica e alla tattica c’è l’aspetto motivazionale e quello dev’essere elevatissimo. Non dobbiamo pensare a ciò che ci è capitato l’altro giorno, serve che la squadra giochi come sa, come dimostrato giocandosela in inferiorità numerica contro il Bari". Sarà una partita verità per non perdere il treno playoff. Una vittoria potrebbe portare il Pisa al sesto posto, ma perdere potrebbe far scivolare anche all’undicesima posizione. Nessuno può più permettersi di sbagliare.