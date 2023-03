Vicopisano, sport e solidarietà: Progetto Dakar 2024 con Michele Bini

Michele Bini

Vicopisano (Pisa), 16 marzo 2023 - Sport e solidarietà, per il "Progetto Dakar 2024" Michele Bini, di San Giovanni alla Vena, dopo l’introduzione del sindaco, Matteo Ferrucci, spiegherà, in questa occasione pubblica, alla quale la cittadinanza e le associazioni sono invitati, il percorso che da tempo sta compiendo e che culminerà nella sua partecipazione al Rally Dakar a inizio 2024, uno dei più celebri e prestigiosi a livello mondiale. La presentazione ufficiale si terrà al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, il 21 marzo alle 21:00.

MICHELE BINI - Bini, da sempre appassionato di fuoristrada, pur non essendo un pilota professionista è stato seguito, in ogni fase delle numerose competizioni nazionali e internazionali alle quali ha partecipato, da R-team, e ha fortemente voluto che Sport e Solidarietà, in questa sua esperienza, fossero un binomio inscindibile. Questo al fine di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e alle tre associazioni di soccorso del territorio comunale (quattro realtà tutte presenti a Teatro): Misericordia di Vicopisano, Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme. Nella serata del 21 si alterneranno parole, immagini e video, per una serata piena di emozioni. Per conoscere meglio il progetto, e capirne portata e rilevanza, si può sfogliare la brochure a questo link: www.dakarsolidarity.it.

FERRUCCI - “Come amministrazione - dice il sindaco Matteo Ferrucci - apprezziamo profondamente la scelta di Michele di abbinare il suo impegno a fini sociali così nobili. E ci siamo anche soffermati a pensare cosa possa significare, per il nostro territorio, essere accostati a questo storico e famoso rally per quanto riguarda il ritorno turistico e lo sviluppo legato ad esso. Il 21 approfondiremo anche questo aspetto.” L’ingresso è gratuito.

M.B.