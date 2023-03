Viareggio Cup, Pisa-Honved 0-1: Un autogol compromette il cammino dei nerazzurri

L'allenatore della Primavera Marco Masi

Pisa, 22 marzo 2023 - Si perde in un bicchier d'acqua la squadra di Masi contro l'abbordabile squadra ungherese dell'Honved. Nonostante un buon predominio del campo è arrivata la sconfitta e adesso la strada per la qualificazione appare quasi impossibile grazie a un clamoroso autogol di Basic nella ripresa che decide un match in cui gli avversari avevano fatto ben poco per vincere.



LA PARTITA - Al 15' i nerazzurri provano subito a rendersi pericolosi con Sodero. Il portiere avversario respinge, ma Matteoli non riesce a ribadire in rete, vedendosi deviare la sua conclusione in corner. Un minuto dopo Redzic ci prova dalla distanza, ma guadagna solo un altro calcio d'angolo. Al 40' altra azione sull'asse Sodero-Matteoli, ma la difesa avversaria fa buona guardia. Nella ripresa i nerazzurri continuano ad attaccare e Matteoli non trova la porta su invito di Mbaye al 60'. Poco dopo però arriva la frittata. Al 61' infatti Basic mette il pallone nella propria porta dopo un retropassaggio senza guardare il portiere Vukovic. Parte così un assalto all'arma bianca della squadra di Masi che non porta i frutti sperati. La qualificazione adesso appare irrimediabilmente compromessa, a meno che i nerazzurri non vincano l'ultimo scontro con la Spal con più di un gol di scarto e il Kallon non vinca contro gli ungheresi dell'Honved nel corso dell'ultima giornata. In classifica, infatti, Spal e Honved a quota 4 punti comandano la classifica e attualmente occupano i due posti che danno diritto al lasciapassare per il turno successivo; Pisa e Kallon inseguono a quota 1 punto.



TABELLINO PISA-HONVED PRIMAVERA 0-1

PISA. Vukovic, Lormanis, Ceccanti, Basic, Coppola, Signorini (69′ Cecilia), Matteoli (87′ Raichev), Sodero, Redzic (75′ Ferrari), Andreano (69′ Milli), Mbaye. A disposizione. Guadagno, Colucci, Nannetti, Sapola, Davidovic, Nordstrom, Sicilia. Allenatore Masi.

HONVED. Gyetvan, Bezzeg, Braun (78′ Mihaly), Fabiancovits (54′ Simon), Kaczvnaki, Kis (46′ Feher), Koszovccsyk (46′ Pilter), Laszlo (87′ Hancz), Pinter, Polak, Vojtko. A disposizione. Schranko, Atrok, Kocsis, Moery, Pekar, Toth, Voros, Zsigmond. Allenatore Mate

Arbitro. Andrea Poggianti di Livorno (Gentili-Paoli)

Rete. 61′ Basic (autorete)

Note. Ammoniti Ceccanti, Coppola, Braun, Hancz. Recupero 1′ pt; 5′ st.



Michele Bufalino