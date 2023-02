Una domenica di lavoro per il Pisa Sporting Club. Dato l’impegno di venerdì sera alle 20.30 all’Arena Garibaldi contro il Venezia, la squadra di D’Angelo non si è fermata, tornando subito al lavoro davanti a centinaia di tifosi che hanno accolto i calciatori dopo la vittoria esterna con la Reggina. Una sessione molto blanda in cui fare il punto della situazione. Defaticamento e scarico per tutti i calciatori impiegati nel match di sabato, mentre per il resto della truppa partitella, rivolta a chi non era sceso in campo il giorno prima, assieme a qualche calciatore delle giovanili aggregato per far numero e aiutare i giocatori della prima squadra. A parte ancora Ernesto Torregrossa che adesso ha a disposizione quattro giorni di allenamento per convincere D’Angelo a convocarlo contro il Venezia. Difficile vedere comunque il giocatore a disposizione dal primo minuto, ma la sua convocazione, eventualmente, punterà ad averlo a disposizione a partita in corso. D’Angelo potrà contare sul ritorno di Marin e Mastinu, entrambi di rientro dalla squalifica, potendo avere finalmente il centrocampo al completo. Continua intanto la vendita dei biglietti valevole per la gara col Venezia. I tagliandi dei settori di Curva Nord, Gradinata e Tribuna (inferiore e superiore) sono disponibili nei punti vendita Ticketone e anche online sul sito. I punti vendita attivi sul territorio pisano sono come sempre i due Pisa Store di Via Oberdan e Via Bianchi, il Solo Pisa in Via Piave e il Tifo Pisa a Fornacette. Anche per la tifoseria ospite è attiva la prevendita per i residenti in Veneto. Ci sono circa 900 posti a disposizione per chi arriva dalla laguna.