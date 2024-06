Vaccaro e Panelli prime conferme della Pallavolo Casciavola

Casciavola (Pisa), 4 giugno 2024 - Prime conferme per la Pallavolo Casciavola. "Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare la conferma, nel roster della PediaTuss Serie C 2024/2025 delle giocatrici Jessica Vaccaro e Sara Panelli, rispettivamente opposto e palleggiatore", scrive la società in una nota. Così inizia a prendere forma la PediaTuss Casciavola edizione 2024/2025 che si cimenterà per la quinta stagione consecutiva, nel campionato di serie C. A sposare ancora il progetto rossoblù sono l’opposto Jessica Vaccaro e la palleggiatrice Sara Panelli. Per quanto riguarda Vaccaro per lei è la terza stagione con la Pallavolo Casciavola. Dopo due anni difficili, alle prese con infortuni molto lunghi che ne hanno compromesso il rendimento, ma fatto emergere un carattere straordinario ed una volontà di ferro, Vaccaro è rientrata in campo nel finale della scorsa stagione mostrando subito tutto il suo valore. «Non vedo l’ora di ripartire – spiega l’opposto rossoblù – in questi mesi ho sofferto tanto a restare fuori, voglio tornare a dare il mio contributo alla squadra e cercare di migliorare il risultato ottenuto tutte insieme nella stagione appena conclusa». Sara Panelli invece è arrivata in rossoblù nella scorsa stagione dopo aver vestito le maglie del Delfino Pescia e del Porcari Volley. Al suo primo campionato di categoria ha mostrato progressi notevoli tanto arrivare ad una conferma meritatissima. «A Casciavola mi sono trovata molto bene e grazie al coach e alle compagne credo di essere crescita molto – spiega Panelli – per questo quando mi è stata proposta la riconferma ho accettato con entusiasmo, ormai al Pala Pediatrica mi sento a casa». M.B.