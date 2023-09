Uomini e leggende per risollevare lo spogliatoio

Una squadra si dimostra tale quando, nei momenti più complessi di un percorso, riesce a tirare fuori qualità e attitudini in grado di rilanciare ambizioni e obiettivi. Lo ha specificato anche mister Aquilani durante la cerimonia di premiazione del Pulcino d’Argento, qualche giorno fa sul palco di Cascina: "Dobbiamo dimostrare di essere squadra oltre infortuni, assenze e sfortuna". Un compito nel quale diversi elementi dello spogliatoio sono chiamati a recitare il ruolo di protagonisti: per carisma, militanza e appartenenza alla maglia.

Primo tra tutti Marius Marin, che alla "tenera" età di 25 anni appena compiuti si appresta a superare nella classifica all time Robert Gucher e conquistare il titolo di straniero con più presenze in nerazzurro. Arrivato nell’estate del 2018 da "perfetto sconosciuto" nell’ambito del maxi affare stipulato dall’allora diesse Roberto Gemmi con il Sassuolo (in Emilia approdarono il portiere Campani – adesso nuovamente a Pisa – e il difensore Bechini), il mediano romeno è diventato un uomo all’ombra della Torre. Con la maglia dello Sporting Club si è affermato dapprima come uno dei migliori interpreti del ruolo in cadetteria, dopodiché ha conquistato in pianta stabile un posto nella nazionale maggiore del suo paese.

Il contachilometri segnala 178 gettoni in tutte le competizioni: Gucher è dietro l’angolo, a quota 184. E un altro totem del calcio pisano, Klaus Berggreen, è già molto distante con le sue 154 presenze.

Un’altra vera e propria "leggenda vivente" dello spogliatoio è l’inossidabile Tano Masucci, alle prese con la sua – probabilmente – ultima stagione da professionista: la bandiera nerazzurra è alle porte delle 200 presenze.

Una cifra toccata soltanto dagli eroi del calcio che profuma di cuoio e passione, come Piero Gonfiantini, Roberto Gasparroni o Fabrizio Barontini: il nostro Tano è arrivato a 198 gettoni, a due soli passi da un traguardo eccezionale. Sono quattro, invece, i gettoni che separano Antonio Caracciolo dalla tripla cifra: il difensore centrale ha accumulato 96 presenze e, una volta recuperato a pieno dall’infortunio muscolare, potrà mettere nel mirino i 100 gettoni ufficiali. Tra i trascinatori del gruppo anche Alessandro De Vitis, tanto fragile quando fondamentale nella tenuta morale dello spogliatoio: il "tuttocampista" ha indossato il nerazzurro 169 volte.

M.A.