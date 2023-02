Undici meraviglie per una squadra pirata

di Michele Bufalino

I nerazzurri oggi hanno l’opportunità di confermarsi animali da trasferta, in virtù del percorso netto di Luca D’Angelo lontano dalle mura amiche dell’Arena Garibaldi. Il Pisa infatti non perde dal lontano 4 settembre 2022, giorno in cui venne sconfitto dal Sud Tirol 2-1 e in panchina c’era ancora Rolando Maran. Da quel momento solo pareggi o vittorie per i nerazzurri, precisamente 3 successi e 8 pareggi, con 17 punti complessivi e un rendimento da playoff, per un totale di 11 risultati utili consecutivi lontano dalla città toscana. I nerazzurri hanno fatto anche meglio rispetto alle gare casalinghe. Se infatti si prendessero i considerazione solo i risultati in esterna i nerazzurri sarebbero settimi, mentre se si prendessero in considerazione invece solo le partite giocate all’Arena, il Pisa sarebbe invece ottavo.

La serie positiva dei nerazzurri fuori casa iniziò a Venezia il 17 settembre scorso quando il Pisa pareggiò 1-1 con gol di Gliozzi, quindi la vittoria corsara in terra umbra contro il Perugia che ridiede convinzione ai propri mezzi alla squadra, forte del successo per 1-3. A Palermo invece, in terra siciliana, arrivò il rocambolesco 3-3, più 2 punti persi che un punto guadagnato, per come è maturato questo risultato. Seguirono altri 4 pareggi consecutivi in esterna contro Benevento (0-0), Cagliari (1-1), Bari (0-0) e la capolista Frosinone (0-0), mentre la successiva vittoria, contro la Spal per 0-1, fu bagnata da un gol di Giuseppe Sibilli nella ripresa. Dopo altri due difficili pareggi in esterna contro Como e Genoa (rispettivamente 2-2 e 0-0), l’ultimo successo risale all’11 febbraio scorso, data anche dell’ultima partita disputata fuori casa dalla squadra di D’Angelo, con l’importante vittoria di Reggio Calabria per 0-2 grazie alle reti di Gargiulo e Gliozzi. Da questi risultati si possono evincere diverse cose.

Prima di tutto il Pisa, in questo girone di ritorno, ha la possibilità di fare ancora meglio rispetto a quanto fatto nel corso del girone d’andata con D’Angelo. Le 3 vittorie e gli 8 pareggi sono migliorabili, perché hanno prodotto comunque ‘solo’ 17 punti su 33 disponibili. Basterebbe anche solo invertire il dato sulle vittorie per vedere aumentare nettamente i punti conquistati. Risultati preziosi, ma anche qualche demerito e un po’ di sfortuna.

Contro il Genoa ad esempio, l’espulsione di Marin non ha permesso al Pisa di dare la zampata al Grifone nel suo miglior momento. Con il Como invece la rete del 2-2 dei padroni di casa è maturata al 95’, come una vera beffa, mentre col Bari, allo stesso modo, i nerazzurri rimasero in 10 per l’espulsione di Rus. Il Pisa inoltre non avrà l’ansia di dover per forza mantenere una striscia positiva. Con qualche vittoria in più in luogo di qualche pareggio, anche se arrivassero un paio di sconfitte il Pisa potrebbe comunque far meglio rispetto al girone d’andata.