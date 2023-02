Una storica rivalità maturata lungo la Cisa

Quella fra Pisa e Parma è una rivalità che corre lungo la Cisa e ha caratterizzato un ampio arco temporale della storia nerazzurra prima della frattura imposta dal fallimento del 1994. I primi incroci risalgono agli albori del calcio italiano, quando le due formazioni militavano in Prima Divisione, all’incirca un secolo fa. Dopo la seconda guerra mondiale il confronto si è spostato sul palcoscenico della Serie B, per vivere poi le giornate più appassionate nei "ruggenti" anni ’70, quando Parma e Sporting Club si contendevano i successi in Serie C. Negli anni ’80 l’ulteriore salto di qualità per crociati e nerazzurri, impegnati nella lotta serrata per la promozione in Serie A e nella bagarre per salvare la massima categoria. Fino all’amaro epilogo dell’epopea Anconetani, che ha privato il Pisa e i suoi tifosi di questo incrocio fino al nuovo millennio, quando la società nerazzurra ha rifatto capolino in cadetteria prima della seconda cancellazione dal calcio professionistico.

Arriviamo così al tap-in inflitto da Lorenzo Lucca – Generazione Y – al "boomer" Gianluigi Buffon. Il bilancio complessivo delle sfide disputate al "Tardini" è di 6 vittorie, 8 sconfitte e 5 pareggi. Nell’ultima edizione di questo confronto, disputata sotto un diluvio impietoso il 26 settembre 2021, i nerazzurri si presentarono in casa della neoretrocessa con i gradi di dominatori della parte iniziale del torneo cadetto. Ruolo rispettato anche nella prima frazione di questa partita, con tanto di esultanza provocatoria di Lorenzo Lucca – quinto gol nelle prime sei giornate – sotto alla curva dei tifosi parmensi e reprimenda parecchio colorita del Gigi nazionale. Nella ripresa Delprato siglò il pareggio, sigillato col mastice da Nicolas con un paio di ottime parate nel finale.

Da ricordare anche la gara immediatamente precedente, giocata in una torrida serata di mezza estate (12 agosto 2018), quando i circa 2mila supporters arrivati in Emilia poterono intravedere a sprazzi gli scintillii del calcio secondo Luca D’Angelo. I nerazzurri quella sera, con la zampata di Roberto Zammarini, riuscirono ad avere la meglio di una formazione che, di lì a otto mesi, avrebbe poi staccato il pass per la Serie A, volando così al quarto turno di Coppa Italia. Da celebrare per l’amore incondizionato della gente di Pisa, infine, la sconfitta del 9 maggio 2009 in Serie B. La torcida nerazzurra si spostò in massa con uno degli ultimi treni speciali per spingere la formazione di Bruno Giordano verso una disperata salvezza: all’ingresso del settore ospiti un gioviale Luca Pomponi regalava a ciascun tifoso una maglia rossocrociata. Il resto, ahinoi, è storia.

M.A.