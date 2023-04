Una sfida fra ex In campo c’è Meroni

A cavallo tra Pisa e Cosenza, il ‘grande ex’ della sfida è Andrea Meroni. Il giocatore fu uno degli acquisti di Roberto Gemmi dalla Paganese, per poi essere rivenduto al Sassuolo, ma rimanendo in prestito due anni in nerazzurro. Un’operazione di mercato importante che ha permesso al giocatore di crescere. Meroni, prima di approdare al Pisa nel 2018-19, aveva disputato la sua prima stagione da professionista, seppur da giovane riserva, nel Cosenza. In nerazzurro ha ottenuto la promozione in B, distinguendosi tanto come centrale quanto come terzino, per poi giungere lo scorso anno alla Cremonese dove, anche se con sole 8 presenze, ha contribuito alla promozione in Serie A dei grigiorossi. Quest’anno Roberto Gemmi lo ha fortemente voluto ai lupi e oggi sarà, con molta probabilità, tra i titolari della difesa cosentina sfidando il suo ex allenatore Luca D’Angelo, ma anche alcuni dei suoi ex compagni di squadra.