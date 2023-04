Una sconfitta amara per l’Etrusca

Black Faenza

3

La Patrie Etrusca

2

FAENZA: Vico 3, Petrucci 14, Pastore 8, Aromando 28, Voltolini 6, Siberna 3, Ragazzini, Morciano 2, Nkot Nkot, Poggu 12, Castellino, Bandini 4. All.Garelli.

SAN MINIATO: Tozzi 15, Ohenhen 9, Cipriani, Spatti 10, Bellachioma 13, Venturoli, Speranza, Capozio 5, Tamburini, Guglielmi 20, Quartuccio 7, Bellavia. All. Marchini.

Arbitri: Pulina (To), Turello (To).

Parziali: 21-23; 22-14, 18-16, 10-18, 9-8.

SAN MINIATO - Sconfitta davvero amara per l’Etrusca che perde per un solo punto al termine del tempo extra e dopo 45 minuti lottai alla pari con una big del torneo. Una beffa che brucia per i sannmiatesi inchiodati nella zona bassa del girone. Avvio equilibrato, poi allungo dei sanminiatesi (6-10), annullato dai padroni di casa e si va avanti in perfetta parità fino al vantaggio di 4 punti dei locali (18-14) seguita dalla bella rimonta dei toscani e il primo quarto si chiude a favore dell’Etrusca. All’inizio di quello successivo il vantaggio dei sanminiatesi è + 5 (21-26), ma i romagnoli annullano il gap e si lotta alla pari (31-31) fino allo sprint finale di Faenza che si impone 22-14. A metà partita il team di Marchini è sotto di 7 punti (48-41) e nonostante i cambi, i punti recuperati, i padroni di casa si mantengono al comando (53-47) chiudendo il terzo a proprio favore. Nell’ultimo parte la riscossa dell’Etrusca decisa come non mai e si porta alle calcagna di Faenza (65-63) e Bellachioma centra il tiro del pareggio (66-66) a 5 minuti dalla fine e le azioni conclusive sono da cardiopalma (70-69). Bellachioma firma il nuovo pareggio (71-71) e scade il tempo. Si va all’extra di 5 minuti con una sfida più che mai aperta: 73 pari, 79 pari, poi sullo scadere del tempo ecco il punto finale di Faenza.