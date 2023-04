Un pericolo di nome Lapadula I sardi verso una difesa a tre

Occhio Pisa, il Cagliari ha in serbo l’arma Gianluca Lapadula (foto). L’italo-peruviano infatti si trova in un periodo di forma davvero strabordante, con 9 gol nelle ultime 7 partite disputate dal giocatore. Lapadula non è andato a segno solo contro il Genoa nelle partite in cui è sceso in campo, regalando ben due doppiette con Ascoli e SudTirol, riuscendo anche fornire ben 2 assist nelle ultime 3 partite e volando in testa, con 16 reti segnate in 26 match, alla classifica marcatori, superando Walid Cheddira del Bari. Una forma smagliante anche per la squadra, in generale, con una striscia di 8 partite senza sconfitte. Nonostante questo, tra Pisa e Cagliari c’è un vero e proprio testa a testa in classifica. I sardi hanno ottenuto 17 punti in 10 gare contro i 15 ottenuti dal Pisa, ma perdendo soltanto una volta. La squadra di Claudio Ranieri si presenterà all’Arena per un ciclo di gare da vivere con grande pathos. I sardi infatti, tra le prime otto compagini della classifica, sono quella con il maggior numero di scontri diretti in calendario, ben 4 su 7 partite disponibili.

Oltre al Pisa infatti i rossoblù dovranno affrontare il Frosinone in casa, il Parma fuori dalle mura amiche, quindi Ternana e Perugia, prima di dover incontrare il Palermo alla penultima giornata, ma occhio anche allo scontro col Cosenza all’ultimo turno, nota specialista in grandi recuperi, come dimostrano le ultime 4 vittorie in 5 partite. Notevoli dunque gli sforzi all’orizzonte per una delle favorite di questi playoff. Ranieri intanto pensa a un cambio di modulo, vista l’assenza di Gabriele Zappa per squalifica. Il sostituto naturale del calciatore sarebbe Alessandro Di Pardo che però non vede il campo da ben 4 mesi.

In Sardegna quindi si pensa a una difesa a 3 con Nandez e Barreca come quinti. Intanto Ranieri prova a recuperare Leonardo Pavoletti in attacco. L’attaccante livornese manca infatti da oltre un mese e un suo recupero potrebbe essere una buona notizia in vista di questo concitato finale di stagione. Il pericolo dal match coi nerazzurri però è rappresentato dal cartellino giallo. Ci sono ben 5 giocatori in diffida. Dossena e Azzi infatti si aggiungono Goldaniga, Altare e Makoumbou.

Michele Bufalino