Un girone di D’Angelo: con lui il Pisa urla

Vicinissimo alla migliore versione di se stesso in cadetteria. Ben sapendo quanto sia umile e disinteressato ai propri traguardi, sempre posizionati alle spalle dei risultati centrati dalla squadra, Luca D’Angelo non sarà a conoscenza dell’obiettivo che può centrare tra quattro giorni, quando il Pisa tornerà in campo nell’anticipo della venticinquesima giornata. In occasione della sfida al Venezia, il tecnico nerazzurro completerà il virtuale giro di boa della sua personale stagione, partita con sei giornate "di ritardo" rispetto al calendario ufficiale. La prima gara del "D’Angelo bis" fu la trasferta di Perugia del 1° ottobre, quando i nerazzurri riuscirono a liberarsi di un macigno psicologico dal peso enorme conquistando il primo acuto del torneo: adesso resta soltanto la sfida con i lagunari per terminare le diciannove giornate del virtuale girone d’andata.

Un percorso nel quale, gradino dopo gradino, lo Sporting Club è riuscito a ricucire il divario accumulato con le zone nobili della graduatoria – Frosinone a parte -, rimontando posizioni su posizioni e consolidandosi definitivamente nell’orbita dei playoff. Nelle 18 gare disputate sotto la guida di Luca D’Angelo, i nerazzurri hanno conquistato la bellezza di 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e appena 2 sconfitte. Un cammino ancor più esaltante se si pensa che le battute d’arresto sono arrivate soltanto in coda a questa serie di sfide, a conferma del fatto che lo sforzo mentale e fisico profuso dai calciatori sul rettangolo verde e dal tecnico a bordo campo è stato ingente. Al suo ritorno all’ombra della Torre D’Angelo ebbe modo di sottolinearlo: "Sono un uomo e un professionista diverso rispetto a quello che aveva lasciato Pisa dopo la finale playoff".

Più ricco, ci permettiamo di aggiungere. Perché l’allenatore abruzzese, alla grande abilità di gestione del gruppo durante la settimana e di preparazione della sfida nel corso degli allenamenti, ha aggiunto una migliore abilità di lettura delle pieghe tecniche ed emotive delle gare e alcune novità sul piano tattico utili a sfruttare a pieno tutto l’arsenale a disposizione. Si spiega anche così la marcia compiuta da quel 1° ottobre, quando al pubblico chiese soltanto di "stare vicino ai giocatori, qualsiasi cosa accada": bottino di punti equamente spartito tra match interni ed esterni (16 e 16), ma soprattutto un ruolino in trasferta eccezionale (3 vittorie e 7 pareggi). Venerdì sera il Pisa "versione D’Angelo" avrà la possibilità di terminare il virtuale girone con 35 punti. Nello scorso torneo la prima parte del percorso si chiuse con 38 punti (con 27 reti segnate e 15 subite. Il Pisa di oggi, con una gara in meno, di gol ne ha fatti già 28 e ne ha incassati 14), frutto di un lavoro estivo meticoloso e di un avvio fulminante. Tenendo ben presenti le condizioni nelle quali ha trovato lo spogliatoio nel momento del suo ritorno, possiamo quindi apprezzare ancora meglio la portata del lavoro svolto dal mister dei record in questa nuova avventura.

M.A.