Un defibrillatore per Porta a Mare nel nome di "Mau Ovunque"

Dalla curva Nord a Porta a Mare passando per il progetto Homeless. Un defibrillatore a servizio del quartiere nel ricordo di Maurizio Alberti. Il dispositivo salvavita, acquistato con il ricavato dell’edizione 2022 del Mau Ovunque organizzato dai Rangers, è stato collocato nell’area del Cinema Arno. Sabato mattina la cerimonia di consegna.

Il progetto Homeless è la cabina di regia per gli interventi dedicati alla marginalità grave della Società della Salute della Zona Pisana. La scelta di mettere il dispositivo a disposizione di tutto il quartiere è della stessa SdS e degli operatori delle cooperative "Il Simbolo" e "Arnera" cui è affidata la gestione dei servizi della struttura di via Conte Fazio e dell’unità di strada. Il tutto nel ricordo di Maurizio Alberti, l’ultras nerazzurro scomparso nel febbraio del 1999 per le conseguenze di un attacco cardiaco subito un paio di settimane prima allo stadio "Picco" durante il derby con lo Spezia. E così la tifoseria nerazzurra ha scelto di onorarne e tramandarne la memoria, dedicandogli anche una festa che si celebra tutti gli anni nel mese di giugno (il "Mau Ovunque") e soprattutto tante iniziative di solidarietà, a cominciare dal "Parco di Mau".

Alla cerimonia al cinema Arno, luogo di ritrovo per generazioni di portammaresi, dove è stato collocato il nuovo defibrillatore alla presenza di una delegazione dei Rangers, dei familiari di Maurizio, il gruppo ultras di cui Maurizio faceva parte, di Lorenzo Del Zoppo, assessore alle Politiche Sociali di Vecchiano in rappresentanza dell’assemblea dei soci della SdS, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Veronica Poli, del parroco di San Giovanni al Gatano don Italo Lucchesi, del vicepresidente della Cooperativa "Il Simbolo" Alessandro Carta, degli operatori di progetto Homeless, del dottor Maurizio Cecchini, della onlus "Cecchini Cuore" da anni impegnata nella diffusione dei defibrillatori nel territorio cittadino (a Pisa ce ne sono 566) il cui contributo è stato fondamentale anche per individuare la collocazione migliore per il defibrillatore, e di Daniele Gallea, capogruppo del Cisom di Pisa, realtà promotrice dell’ambulatorio etico all’interno della struttura di via Conte Fazio.