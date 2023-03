Un avversario in gravissima crisi

Fra tre giorni arriverà un avversario in gravissima difficoltà, capace di vincere soltanto una partita nel girone di ritorno, a fronte di ben 5 sconfitte. Il Benevento di Roberto Stellone – terzo tecnico delle "streghe" dopo Fabio Cannavaro e Fabio Caserta – è alla disperata ricerca di continuità di prestazione e soprattutto risultati: la corsa alla salvezza è entrata nel vivo e dalle parti del "Vigorito" c’è il forte timore di perdere una categoria inseguita a lungo, a suon di investimenti faraonici, da parte della società guidata da Oreste Vigorito. La classifica piange, con 29 punti che valgono il terzultimo posto, anche se a destare le maggiori preoccupazioni in casa giallorossa è la cronica incapacità di creare pericoli alle difese avversarie: sono appena 23 le reti messe a segno finora dai campani, 6 delle quali nelle dieci gare del girone di ritorno. Ad aggravare il quadro c’è l’emergenza che caratterizza il reparto offensivo: all’Arena Garibaldi mancherà per squalifica Tello – miglior marcatore della squadra con 5 centri – e con tutta probabilità anche Pettinari, arrivato a gennaio dalla Ternana, sarà costretto a seguire i compagni dalla panchina perché non al meglio fisicamente. L’altro grande innesto invernale, Nwankwo Simy, è ancora a secco e sembra il lontano parente del centravanti che faceva sfracelli con il Crotone. Non saranno della contesa neppure il centrale Glik, l’esterno El Kaouakibi e la punta Ciano, ma ci sono comunque delle note liete nella marcia di avvicinamento alla sfida dell’Arena Garibaldi: hanno recuperato il portiere Paleari, il difensore Veseli e i centrocampisti Vokic, Koutsoupias e Basit.

M.A.