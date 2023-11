Un altro Marius: i papabili sostituti

Il Pisa si appresta a tornare in campo dopo l’ultima sosta per le nazionali in calendario nel 2023, trovandosi di fronte un interrogativo che lascia aperte diverse alternative da esplorare. L’assenza per squalifica di Marius Marin (un turno di stop dopo l’ammonizione, la quinta stagionale, rimediata a Bolzano) per mister Aquilani non è esclusivamente un problema. Per qualità, carisma e spessore tattico il romeno è praticamente insostituibile sul rettangolo verde, ma sulle zolle abitualmente calpestate dal numero 8 i nerazzurri potranno proporre un interprete dalle abilità differenti, in grado di proporre assieme ai compagni uno spartito con diverse variazioni rispetto al consueto. Sabato 25 novembre contro il Brescia mancherà la verve fisica e la capacità di "sporcare" la trama di gioco avversaria tipiche di Marin, ma con il pieno recupero di Marco D’Alessandro, Alessandro Arena ed Ernesto Torregrossa nel pacchetto avanzato Aquilani avrà abbondanza di alternative anche in mezzo al campo. Le strade percorribili sono tre e portano a soluzioni differenti tra di loro. Il ricambio più "naturale" è l’inserimento di Adam Nagy nello scacchiere titolare, al fianco di Miguel Veloso: il centrocampista magiaro è tornato a Pisa fortemente rinfrancato dalle prestazioni con la sua nazionale e dalla qualificazione a Euro 2024, e dopo le parole sul proprio futuro vorrà dimostrare di potersi ritagliare uno spazio importante ancora con la casacca nerazzurra sulle spalle.

La variante tattica più interessante invece potrebbe essere costituita da una cerniera mediana composta dalle geometrie di Veloso e dal dinamismo di Gabriele Piccinini: il Brescia difficilmente scenderà all’Arena Garibaldi per disputare una partita garibaldina, piuttosto proverà a inaridire le fonti del gioco nerazzurro. Piccinini con i suoi movimenti potrebbe dare pochi punti di riferimento alla pressione dei lombardi, facilitando così la circolazione della sfera. Manovra che potrebbe giovarsi anche del doppio regista, nel caso in cui Aquilani dovesse scegliere di utilizzare contemporaneamente Veloso e Barberis: una strada che richiederebbe ai calciatori offensivi un sacrificio maggiore in fase di copertura e una grande mobilità negli ultimi trenta metri di campo, per agevolare la costruzione del gioco da parte dei due "ragionieri".

M.A.