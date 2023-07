Un aiuto all’Emilia

Un gesto altruistico per le vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna. Il Pisa Sporting Club e Gaetano Masucci avevano infatti donato la maglia numero 26 di ‘Tano’ per in premio assieme alla Pizzeria Ungherese di Porta a Lucca. Dopo aver raccolto 400 euro dalla ‘lotteria’ dedicata l’ambita divisa è andata a Francesco e Marco Gaglioti, padre e figlio, entrambi tifosissimi nerazzurri. Dopo aver raccolto la cifra il bonifico è partito nei giorni scorsi. A beneficiarne è stata la sartoria sociale Dress Again di Faenza che è stata colpita dall’alluvione. "Sono andati persi e rotti macchinari, stoffe, vestiti e mobilio di vario tipo - dichiara Filippo Giordani della Pizzeria Ungherese -. Così abbiamo dato una piccola mano per permettere a un’attività di risollevarsi nel più breve tempo possibile. Ringraziamo Tano e la società nerazzurra per la donazione".