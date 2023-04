Un 25 aprile di riposo per il Pisa Sporting Club

Pisa, 25 aprile 2023 - Il Pisa riprenderà ad allenarsi domani, mercoledì 26, dopo un giorno di riposo fissato per il "giorno della liberazione". SETTIMANA - Sarà una settimana lunga per il Pisa Sporting Club che, assieme a tutto il resto della Cadetteria, tornerà in campo lunedì 1 maggio (ore 15.00) per sfidare in trasferta l’Ascoli. Per prepararsi alla prossima sfida i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti ieri mattina con la consueta seduta di scarico riservata ai calciatori scesi in campo nel match di campionato e il lavoro personalizzato per tutti gli altri con partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto in chiusura di allenamento. Oggi, invece, tutto il gruppo avrà a disposizione un giorno di riposo. PROGRAMMAZIONE - La programmazione settimanale proseguirà poi senza sedute a porte aperte e sempre al Centro Sportivo “Cetilar” nelle giornate di domani (pomeriggio), giovedì (mattina e pomeriggio), venerdì (pomeriggio) e sabato (pomeriggio). Domenica mattina appuntamento invece all’Arena con la seduta di rifinitura che precederà la partenza per Ascoli. SETTORE GIOVANILE - Ottime notizie infine dal settore giovanile. La Primavera del Pisa Sporting Club torna al successo superando sul terreno amico il Monopoli al termine di una gara condotta con autorità e chiusa in pratica già nella prima frazione. Sconfitta esterna per gli Under 17 in casa del Torino; i nerazzurri (nella foto lo sambio dei saluti tra le due squadre) hanno comunque onorato l’impegno al meglio giocando alla pari per tutti i novanta minuti. Ecco i risultati nel dettaglio: Campionato PRIMAVERA 2 Pisa-Monopoli 2-0 Campionato UNDER 17 Torino-Pisa 3-1 Campionato UNDER 14 Pisa-Aquila Montevarchi 2-0 Campionato PULCINI I ANNO Pisa-San Giuliano 3-0 Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI Pontasserchio-Pisa 1-6 Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI Zambra-Pisa 3-1 Campionato PICCOLI AMICI Pisa-Ospedalieri 10-2 In campo femminile da segnalare la sconfitta di misura delle Under 15 con l’Empoli: Campionato UNDER 15 Pisa-Empoli 2-3

Michele Bufalino