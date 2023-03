Tutti arruolabili contro il Palermo

Di nuovo tutti a disposizione i calciatori nerazzurri, dopo le ultime sedute di allenamento dal campo ‘Cetilar’ di San Piero a Grado, per preparare la sfida di domani al Palermo delle 14 all’Arena Garibaldi. Anche Ettore Gliozzi ha recuperato infatti dopo l’attacco febbrile che aveva costretto D’Angelo a fare a meno di lui nella vincente trasferta di Parma. I nerazzurri ieri dopo un breve riscaldamento hanno effettuato una seduta prettamente tecnico-tattica con una serie di esercitazioni specifiche per reparti e una sessione di tiri in porta. Oggi pomeriggio trasferimento invece all’Arena Garibaldi per la rifinitura della vigilia. Nel frattempo prosegue la vendita dei tagliandi per Pisa-Palermo di domani pomeriggio. Attualmente c’è disponibilità solamente nei settori di gradinata, tribuna superiore e inferiore. Sold out la Curva Nord e sold out la Curva Sud, con i tifosi siciliani che hanno iniziato ad acquistare i biglietti anche in altri settori, come suggerito dallo stesso Palermo Calcio sui propri canali, vista la disponibilità e la mancanza di restrizioni per il match. I tifosi nerazzurri dovranno quindi affrettarsi ad acquistare i biglietti nei propri settori di competenza. Infine è stata annunciata la terna arbitrale per la partita. Il Responsabile della Can Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara all’arbutro Ivano Pezzuto di Lecce. Il direttore di gara sarà assistito da Matteo Bottegoni di Terni e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il Quarto Ufficiale sarà Filippo Giaccaglia di Jesi. Al var Antonio Di Martino di Teramo, avar Salvatore Longo di Paola.

Michele Bufalino