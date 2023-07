Tutte le iniziative per i tifosi che vanno in ritiro

Weekend a misura di tifoso. Il Pisa sta organizzando una serie di appuntamenti speciali per tutti coloro che saliranno in Val Seriana nel prossimo weekend, 21-23 luglio. Le iniziative coinvolgeranno la Prima squadra e offriranno alternative particolari. Il programma prevede, per il 21 luglio: "Rispondi e Vinci" (Pisa Store, Centro Sportivo "Marinoni"), "Meet&Greet" (Pisa Store, Centro Sportivo "Marinoni") e Val Seriana Cup 2023 – Torneo di Biliardino (Hotel Milano, Bratto). Il 22 luglio attività escursionistiche organizzate da Promoserio, "Meet&Greet" (Pisa Store, Centro Sportivo "Marinoni") e Gioca & Vinci – Torneo di Freccette (Hotel Milano, Bratto). Si chiude il 23 con attività escursionistiche organizzate da Promoserio, "Rispondi e Vinci" (Pisa Store, "Marinoni") e il Test Match Pisa-Pro Sesto ("Marinoni", ore 18).