Trofeo Ciclistico Coltano-Volterra: Thomas Bernardi vince la 28^ edizione

Con partenza dalla pista del ciclodromo di Coltano e conclusione in salita a Volterra, si è svolta la 28^ edizione del Trofeo Ciclistico Pisa-Volterra una classica per allievi presenti un centinaio di atleti in rappresentanza di 27 società. Protagonista indiscusso della gara il piemontese Thomas Bernardi che ha preso l’iniziativa dopo 35 km sulla salita di Terricciola guadagnando fino a un vantaggio massimo di due minuti nei confronti del gruppo che ha avuto una reazione solo a sprazzi. Negli ultimi 10 chilometri tutti in salita da Saline al Viale i Ponti di Volterra, Bernardi ha saputo resistere bene al ritorno degli inseguitori tra i quali si metteva in luce il siciliano Buturo. Sul traguardo Bernardi al primo successo stagionale dopo due secondi posti, anticipava di 25’’ Buturo e di 36’’ il suo compagno di squadra Peluso.

Quarto e primo dei toscani Migheli con un minuto di ritardo, mentre quinto era Pavi Degl’Innocenti che aveva vinta la Pisa-Volterra nel 2022. Il primo dei pisani in gara Danilo Bartoli della Coltano Grube società organizzatrice della corsa.

Ordine di arrivo: 1) Thomas Bernardi (Vigor Cycling Team) km 75,3, in 1h59’, media km 37,966; 2) Cristian Buturo (Team Competition) a 25’’; 3) Gabriele Peluso (Vigor) a 36’’; 4) Manuele Migheli (V.C. Empoli) a 1’; 5) Giulio Pavi Degl’Innocenti (Empolese); 6) Ballerini; 7) Bartoli; 8) Degli Esposti; 9) Pierini; 10) Pisani.

Antonio Mannori