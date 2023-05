La 22esima edizione del Triathlon Sprint Silver Rank "memorial Silvia Volpi", gara del Calendario Nazionale della Federazione Italiana di Triathlon, organizzata dall’A.S.D Phisio Sport Lab, si è tenuta domenica 30 aprile a Marina di Pisa. Alla partenza oltre 200 atleti si sono cimentati dapprima in una nuotata di 750 m, poi in una pedalata da 20 km ed infine in una corsa da 5 km.

Prima del via, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare la dottoressa Barbara Capovani. "Un momento toccante poiché anche le persone estranee alla competizione, ma presenti in piazza delle Baleari, si sono fermate ed è sceso un silenzio surreale poi interrotto da un lungo applauso", spiegano gli organizzatori.

Alla gara, la cui regolarità è stata certificata dagli “Angeli Rossi” (chiamati così per il colore della loro divisa) ossia dai giudici della Federazione Nazionali guidati da Lara Tomei, erano presenti alcuni dei migliori Atleti Nazionali, due di essi di livello Olimpico, Delian Dimko STATEFF che ha impiegato solamente 57’ per completare la gara e "Pier Alberto Buccoliero atleta paralimpico che ha emozionato tutti gareggiando sui suoi mezzi “lunari” in fibra di carbonio a suon di braccia, la moto di scorta appositamente a lui dedicata per motivi di sicurezza, ha detto che viaggiava alla velocità di 50Kmh, poi Fiorenzo Angelini, un frequentatore delle nostre gare assieme al fratello Samuele, assente domenica perché impegnato ad Ibiza a partecipare e a vincere, ed infatti ha vinto il Campionato mondiale di Duathlon Relay, Nicolò Basso, Luca Schiasselloni, Vittoria Facco, Denise Cavallini, Anita Ghelardoni per parlare dei migliori dieci.

Poi una compagine di triatleti a partire dai 16 anni categoria Youth “B” per finire ad un mostro sacro di più di 75 anni il sig. Lorenzo Amedei, categoria M8. La frazione di nuoto: gli atleti sono entrati in acqua in piazza Gorgona e hanno nuotato fino al Bagno Gorgona, successivamente, liberatisi dalla muta, sono saliti in bici ed hanno percorso 20 km facendo 3 giri su un percorso che prevedeva anche un tratto del viale D’Annunzio. Lasciate le biciclette, la parte di corsa si è sviluppata interamente sul lungomare. "Un grazie alla polizia municipale del Litorale Pisano, alla Croce Rossa Italiana. Erano presenti anche due gruppi di canoisti, uno del Circolo Arnino di Marina di Pisa e l’altro del Centro Federale Fick del canale dei Navicelli diretto dal sig. Roberto Volpi. Phisio Sport Lab ASD con il pieno patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana organizzerà il 10 settembre gare di nuoto in acque libere sul Litorale Pisano, sotto l’egida del Csi.