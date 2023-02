Trequartisti diversi: sfida Morutan-Luperini

Nello scacchiere tattico che ospiterà la sfida di questa sera all’Arena Garibaldi, un posto di primaria importanza sarà occupato da Olimpiu Morutan e Gregorio Luperini, i due trequartisti sui quali si appoggia molto spesso il baricentro di Pisa e Perugia. Si tratta di due calciatori molto differenti tra di loro, con caratteristiche fisiche e tecniche che li portano a interpretare diversamente il ruolo. Il romeno è una delle rivelazioni della cadetteria, anche se nel nuovo anno il suo rendimento si è leggermente appannato: 1 solo gol, purtroppo ininfluente nella sconfitta contro il Cittadella, rispetto alle 4 segnature e 7 assist messi a referto fino a dicembre. Questi numeri ben evidenziano molte delle qualità del genietto acquisito in prestito dal Galatasaray: aggiungiamoci anche i 43 dribbling riusciti sui 72 tentati e possiamo capire quanto il numero 80 riesca letteralmente a spezzare la fase difensiva avversaria.

Luperini, calcesano purosangue, ancora una volta vivrà la sua intima sfida nella sfida affrontando il Pisa da avversario, come già gli è capitato con le maglie di Trapani, Pontedera e Pistoiese. È un pupillo di mister Castori, che in estate lo ha espressamente richiesto per rinforzare le file del Perugia: il centrocampista sta ripagando la fiducia con 4 reti – le ultime due nel sentitissimo derby con la Ternana – e molte prestazione ricche di sostanza. Rispetto a Morutan, Luperini è un trequartista "da battaglia": finora ha trionfato nel 35% dei duelli aerei ingaggiati con gli avversari, recuperando anche 12 palloni in fase di interdizione.

Un altro duello interessante potrebbe essere quello tra Idrissa Tourè e Salvatore Santoro: il primo è l’incursore per eccellenza dello schieramento di Luca D’Angelo; il secondo nella linea a quattro disegnata da Castori ha compiti di costruzione e pressing. Entrambi sono a quota 2 reti in campionato e hanno raccolto anche altri numeri simili fra loro. Ad esempio il tedesco nerazzurro ha toccato finora 554 palloni, confezionando 389 passaggi per i compagni (70%); il mediano perugino è arrivato a quota 73%. Molto vicini anche i rispettivi rendimenti alla voce "palle riconquistate": Tourè ne ha guadagnate 24, Santoro si ferma a 21. Ma è nell’impatto fisico che il calciatore del Pisa riesce a marcare la differenza con il prossimo rivale nella zona nevralgica del campo: il numero 15 nerazzurro ha trionfato in 87 dei 146 duelli aerei ingaggiati (60%); Santoro in questa abilità si ferma al di sotto del 50%, avendo vinto 21 dei 43 duelli in quota.

M.A.