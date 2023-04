Touré ancora fuori Anche Masucci out

In attesa dell’aperitivo di Pasquetta, dove all’Arena Garibaldi, alle 18, i nerazzurri affronteranno il Cagliari, per uno scontro diretto di altissima quota, i calciatori Idrissa Touré e Gaetano Masucci alzano bandiera bianca per il match. Il tedesco infatti spera di essere recuperato per la Ternana, ma il dolore alla caviglia con cui è uscito malconcio dal match col Benevento non gli da tregua, mentre ‘Tano’ è ancora alle prese con un fastidio muscolare che non lo lascia andare. E’ tornato ad allenarsi in gruppo invece Tomas Esteves, dopo un paio di giorni di stop e allenamento differenziato. Non partirà favorito per la formazione, ma sarà a disposizione. Nessuna sanzione invece dal giudice sportivo relativamente all’ultimo turno di campionato. Nessuna squalifica in casa nerazzurra, restano in diffida i calciatori Giuseppe Sibilli e Pietro Beruatto, mentre nelle file del Cagliari, prossimo avversario del Pisa, da segnalare la squalifica per un turno del calciatore Gabriele Zappa che dunque non sarà disponibile per la gara dell’Arena. Infine il Responsabile della Can Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara all’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 Il direttore di gara sarà assistito da Emanuele Prenna (Molfetta) e Claudio Barone (Roma 1), mentre il quarto ufficiale sarà Paride Tremolada (Monza). Al var ci sarà Ivano Pezzuto, mentre Mattia Scarpa sarà all’avar. Ancora disponibilità in gradinata e tribuna per quanto riguarda i biglietti per il match mentre in Curva Nord sono tutti esauriti i tagliandi. Circa 450 per ora invece i tifosi provenienti da Cagliari in Curva Sud.

M.B.