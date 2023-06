Toto-allenatore: tempi più lunghi Gli indizi portano ad Aquilani

di Michele Bufalino

A dieci giorni dalla separazione da Luca D’Angelo, esonerato dalla società nerazzurra, i dirigenti non hanno ancora sciolto le riserve sul nome del prossimo allenatore del Pisa Sporting Club. Stando a quanto emergerebbe Giovanni Corrado e Aleksandar Kolarov si sarebbero presi un altro paio di giorni in più per decidere e i nodi sul nuovo tecnico dovrebbero essere sciolti adesso tra la metà e la fine di questa settimana che resta decisiva per la nomina del prossimo allenatore. I dirigenti si stanno muovendo attivamente e ieri hanno ripreso i colloqui con i candidati tra Milano e Forte dei Marmi, determinati a non commettere errori nella selezione. Qualche indizio però farebbe pendere l’ago della bilancia dei favoriti su Alberto Aquilani. Innanzitutto le tempistiche. La società aveva stimato di poter decidere inizialmente il nuovo tecnico nella prima parte di questa settimana e, da quanto emerge, Aquilani aveva in programma di parlare con il presidente della Fiorentina Commisso per parlare di un’eventuale risoluzione contrattuale. L’italo-americano si è però dovuto recare negli Stati Uniti, così Aquilani incontrerà Pradé e Barone solo nei prossimi giorni. A questo si uniscono le parole del tecnico di qualche giorno fa: "Non posso dirlo ufficialmente ma probabilmente è stata la mia ultima partita con la Primavera della Fiorentina. Credo sia arrivato il momento di capire cos’è il calcio dei grandi". Tutto questo farebbe pensare che la società nerazzurra stia attendendo lui per affidargli la panchina.

Il più desiderato dalla proprietà però resta Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus e del Fatih Karagumruk. Tuttavia, il suo alto ingaggio rappresenta una sfida per il Pisa, dato che la Salernitana è interessata a lui e non sarà facile convincerlo. Tra gli altri candidati resta in primo piano Daniele De Rossi, ex allenatore della SPAL, che ha di recente rescisso il suo contratto a Ferrara e potrebbe essere già disponibile per firmare. Poi c’è Massimiliano Alvini, ex allenatore della Cremonese, l’ultimo ad essere contattato e incontrato. Ormai ousider invece altri nomi come Eusebio Di Francesco, reduce da un periodo di assenza in panchina dopo esperienze non soddisfacenti con Cagliari, Sampdoria e Verona, ma che raggiunse una semifinale di Champions League con la Roma. Oltre a lui c’è Pippo Inzaghi che potrebbe rappresentare una possibilità, ma ha ancora due anni di contratto con la Reggina, mentre Aimo Diana, ex Reggiana, sta valutando diverse offerte da squadre di Serie B e C e sta ancora aspettando. Infine, Nuno Campos, ex vice allenatore della Roma, sembra essere una scelta improbabile per il ruolo. La decisione finale spetterà però alla dirigenza del Pisa che sta valutando attentamente tutte le opzioni disponibili. I tifosi del club restano in trepidante attesa per scoprire chi sarà il nuovo allenatore a guidare la squadra nella prossima stagione in attesa che il casting per la panchina si risolva in tempi brevi, dato che, di fatto, tutti i verdetti del campionato sono giunti a compimento.