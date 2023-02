"Torregrossa può giocare qualche minuto"

di Michele Bufalino

Una settimana di silenzio e lavoro dietro le quinte, per sfidare un Venezia che arriva da due vittorie consecutive e per ritrovare una vittoria casalinga che manca da 2 mesi, dallo scorso 17 dicembre, quando i nerazzurri vinsero 3-0 contro il Brescia. Il Venezia è un avversario ostico, la cui classifica, per il tecnico nerazzurro, inganna rispetto alle qualità della squadra: "La rosa del Venezia è tra le migliori del campionato e la classifica non deve ingannare - dichiara l’allenatore del Pisa -. Ci sono tanti giocatori esperti, ma anche giovani. Pohjanpalo è sicuramente tra i migliori del nostro campionato, ha giocato in Bundesliga ed è titolare nella sua nazionale, ma non c’è solo lui".

L’allenamento degli ultimi giorni ha riportato in squadra Ernesto Torregrossa, la cui convocazione sarà ufficializzata questa mattina al termine della rifinitura pre-partita. Il calciatore si è allenato un po’ coi compagni e un po’ a parte, ma D’Angelo è sicuro che abbia anche un po’ di minuti nelle gambe, eventualmente per entrare nella ripresa: "Pensiamo di convocare tutti – dichiara il tecnico in conferenza stampa -. Torregrossa ha del minutaggio nelle gambe, ma dipende soprattutto da lui. Negli ultimi 3 giorni si è sempre allenato con la squadra, non ha un minutaggio ampio, ma non viene in panchina per far numero, ma perché può anche giocare, magari entrando a partita in corso".

Il calendario metterà il Pisa di fronte a numerose gare ravvicinate, con due anticipi il venerdì sera e un turno infrasettimanale, martedì 28 febbraio, in trasferta col Parma, tutte alle 20.30. Per questo motivo l’allenatore è soddisfatto del rientro di Marin e Mastinu, nuovamente a disposizione dopo la squalifica: "Avere sette centrocampisti a disposizione – prosegue D’Angelo –, considerando le prossime partite ravvicinate, compreso un turno infrasettimanale, è molto importante. I giocatori si devono far trovare pronti". Il tecnico di Pescara ha commentato anche i rinnovi di Mastinu e Nicolas, con Masucci in dialogo con la società per il proprio futuro, dovendo decidere se rimarrà come calciatore o se appenderà le scarpette al chiodo: "Quando i giocatori sono così vicini alla scadenza del contratto la società mi interpella e vede se ci sono le condizioni di rinnovo – spiega D’Angelo –. Quando mi è stato chiesto cosa pensavo dei loro rinnovi ho dato ovviamente il mio consenso alla conferma, ma io sono solo l’allenatore, non un dirigente. Sono soddisfatto perché i ragazzi meritano questi rinnovi". I rebus più importanti potrebbero arrivare soprattutto dall’attacco. In difesa il Pisa potrà contare su Nicolas tra i pali, Beruatto a sinistra, Hermannsson e Barba al centro e Calabresi, favorito su Esteves, sulla destra. A centrocampo, nonostante il ritorno di Marin, Gargiulo resta favorito sulla sinistra, mentre Nagy dovrebbe agire davanti alla difesa con Touré a destra. In avanti invece dubbio se utilizzare il doppio trequartista, con Morutan, Tramoni e Sibilli a giocarsi due maglie, oppure un trequartista con il tandem Moreo-Gliozzi.