Torregrossa, Moreo & Tramoni la sfida di Brescia parla al passato Eppure è decisiva per il futuro

A volte il passato torna a fare capolino mettendo contro ricordi felici sul proprio cammino. E’ il caso di Ernesto Torregrossa, Stefano Moreo e Matteo Tramoni che sabato pomeriggio, alle 14, dovranno vedersela contro il Brescia in una sfida da dentro o fuori contro la propria ex squadra. I tre calciatori infatti hanno vestito proprio la maglia delle rondinelle nel recente passato. Una vittoria dei nerazzurri infatti potrebbe essere fatale per il Brescia, sulla strada della retrocessione in Serie C, mentre una sconfitta per il Pisa potrebbe significare rinunciare anche alla corsa playoff per la squadra di D’Angelo. Una sfida da dentro o fuori in cui conteranno, più di ogni altra cosa, motivazioni e fame, ma anche una buona dose di ‘disperazione sportiva’.

Il Pisa infatti non è più artefice del proprio destino e per sperare potrebbero non bastare 6 punti nelle prossime 2 partite, dovendo augurarsi, oltre alla vittoria su Brescia e Spal, anche un passo falso di Venezia, Ascoli o Palermo, perché la squadra di D’Angelo possa essere sicura di staccare un biglietto per gli spareggi promozione. Di contro anche il Brescia, reduce da una sconfitta contro il Palermo, deve necessariamente vincere, poiché si trova al diciassettesimo posto, in piena zona playout, a soli 2 punti dal terzultimo posto e a 3 punti dalla salvezza.

Sarà una gara senza dubbio piena di ricordi per Ernesto Torregrossa che, solamente nella stagione 2018-19, era riuscito nell’impresa di promuovare in Serie A proprio con la maglia del Brescia, grazie a 12 reti in 29 partite, per poi segnare 7 centri in 25 gare nel massimo campionato italiano nel corso della stagione successiva. A Brescia Torregrossa ha disputato ben 5 campionati, collezionando 128 presenze e segnando 41 reti e lasciando il cuore in Lombardia. Diverso invece il caso di Stefano Moreo, lo scorso anno determinante per la qualificazione agli spareggi con 10 gol in 41 partite disputate con le Rondinelle, mentre quest’anno ha vissuto mesi da separato in casa, prima del passaggio a gennaio a titolo definitivo in maglia nerazzurra per 2,5 milioni di euro. Anche Matteo Tramoni è stato un importante calciatore del passato recente bresciano, di fatto trascinando, specialmente nell’ultimo periodo della scorsa stagione, la sua ex squadra alla disputa dei playoff. Furono 8 le reti del franco-corso a Brescia, una delle quali proprio nel mezzo degli spareggi, anche se i suoi ex compagni di squadra furono eliminati e la finale fu Pisa-Monza. Quest’anno Tramoni, impiegato meno di quanto ci si sarebbe aspettati, non ha reso quanto lo scorso anno in terra lombarda e chissà che questa sfida non possa essere occasione per tornare ad alti livelli.