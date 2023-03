Torregrossa in ripresa Un giorno in più di riposo

Due amichevoli internazionali per Ernesto Torregrossa con il suo Venezuela, nell’ottica anche di tornare in forma per il finale di campionato. Con l’Uzbekistan la selezione Vinotinto ha pareggiato 1-1, con il numero 10 nerazzurro che ha disputato tutto il primo tempo da titolare, anche se un po’ indietro di condizione. Qualche giorno prima Torregrossa era entrato al 60’ contro l’Arabia nella vittoria per 2-1 contro gli arabi. Entrambe le gare si sono svolte in medio oriente. Torregrossa, in virtù di queste sfide extraeuropee, beneficerà di un giorno in più di riposo prima di rientrare.