Torregrossa gioca la partitella Ancora assente Barba

Ottime notizie dall’allenamento domenicale di San Piero a Grado, gremito da circa 300 tifosi che hanno salutato i propri beniamini ieri pomeriggio. Prima di tutto è tornato a disputare tutta la partitella Ernesto Torregrossa (foto), fino alla scorsa settimana solo allenatosi un po’ a parte e un po’ col gruppo. Il calciatore, ancora comprensibilmente nettamente indietro di condizione, dato il lungo stop di quasi 2 mesi, ha fatto vedere comunque alcune giocate di qualità. Unico assente dal gruppo Federico Barba, che ha comunque svolto un allenamento atletico a parte con la supervisione di un preparatore e conta di rientrare in gruppo in questi giorni. Ieri Luca D’Angelo, in partitella, ha messo di fronte due squadre capitanate da Masucci (squadra blu) e Torregrossa (squadra bianca). I blu avevano tra i pali il giovane Ante Vukovic, acquistato nel corso della finestra di gennaio. Il resto della squadra era composto da Calabresi, Hermannsson, Caracciolo e Sussi, mentre a centrocampo c’erano Touré, Nagy e Gargiulo. In attacco alle spalle di Masucci hanno agito Matteo Tramoni e Morutan. La squadra in maglia bianca invece aveva tra i pali il giovane Primavera Guadagno, con Esteves, De Vitis, Rus e Beruatto in difesa, Mastinu, Zuelli e Marin a centrocampo e Lisandru Tramoni assieme a Moreo e Torregrossa in avanti. La partita, per la verità, non ha avuto storia. La squadra blu di Masucci ha infatti trionfato con un netto 7-2. In rete un inconenibile Matteo Tramoni, autore di ben 4 gol, assieme a Gargiulo, Morutan e Masucci, che ha fissato il risultato con l’ultima rete della partitella. Dall’altra parte invece sono andati in gol Moreo e Mastinu. Una delle reti di Tramoni è stata siglata su punizione, così come il gol di Mastinu, tra le file dei bianchi. Si sono allenati con i preparatori dei portieri Nicolas e Livieri, quest’ultimo pienamente recuperato dopo il fastidio alla schiena che ne aveva limitato i movimenti la scorsa settimana, costringendo D’Angelo a non convocarlo in panchina. A seguire, tra i dirigenti, l’allenamento di ieri, la cui partitella è stata preceduta da una parte tattica a una atletica, c’era il direttore sportivo Claudio Chiellini. Al termine dell’allenamento i calciatori hanno firmato autografi e si sono concessi ai tifosi per qualche scatto.

Michele Bufalino