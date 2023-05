Torregrossa e Touré niente da fare Poche le speranze di un recupero

Un’altra fumata nera dai campi di San Piero a Grado per il trio di assenti Idrissa Touré, Ernesto Torregrossa e Alessandro De Vitis. I giocatori in questione infatti non si sono allenati neanche ieri e D’Angelo spera di recuperare almeno Touré, dando seguito alla convocazione contro l’Ascoli per il centrocampista. Purtroppo nessuno dei giocatori ha dato le risposte che ci si aspettava e oggi, con la rifinitura, il tecnico scioglierà le riserve di formazione e di convocazione. Occhio anche alla diffida. A Gaetano Masucci, Marius Marin e Olimpiu Morutan basterà un giallo per saltare la trasferta di Brescia.