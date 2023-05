Torregrossa e Touré ancora al palo

Dopo la sconfitta di Ascoli il Pisa ha ripreso ad allenarsi al campo Cetilar di San Piero a Grado. Da un lato sono tornati in gruppo gli squalificati Giuseppe Sibilli, Adam Nagy e Antonio Caracciolo, mentre sono ancora fermi i tre calciatori non impiegati per infortunio Idrissa Touré, Alessandro De Vitis ed Ernesto Torregrossa. Solo Touré per il momento è il più accreditato ad avere la conferma di una convocazione contro il Frosinone, mentre questi giorni saranno decisivi per capire se Torregrossa e De Vitis resteranno ancora fuori dai radar a causa dei rispettivi problemi muscolari. Intanto ieri si è riunito il giudice sportivo che ha deciso di multare il Pisa di 1000 euro a causa del comportamento di alcuni tifosi "per avere, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno". Nell’elenco dei diffidati figurano i calciatori Gaetano Masucci, Marius Marin, Olimpiu Morutan. Prosegue intanto un po’ a rilento la prevendita per Pisa-Frosinone. A parte l’esaurimento della Curva Nord c’è ancora ampia disponibilità in tutti i settori dello stadio, dalla gradinata alla tribuna inferiore e superiore. Nel frattempo per il momento sono circa 250 i sostenitori che arriveranno all’Arena sabato pomeriggio alle 14 per la sfida di campionato.

Michele Bufalino