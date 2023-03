Torregrossa e Moreo in tandem Insieme soltanto per un’ora

Da suggestione a lungo coltivata – in attesa che le tessere del domino del calciomercato andassero al loro posto, e poi contando i giorni che separavano il ritorno in campo di uno dei fari dello spogliatoio – a concreta soluzione tattica per affrontare il rush finale della stagione. La batteria offensiva nerazzurra fornisce una serie molto ampia di combinazioni da proporre sul rettangolo di gioco: quella che affascina maggiormente i tifosi e stuzzica l’interesse anche di Luca D’Angelo prevede la coesistenza di Olimpiu Morutan, Ernesto Torregrossa e Stefano Moreo. Il primo è uno dei punti fermi dell’allenatore del Pisa, che lo ha quasi sempre schierato titolare per sfruttarne al massimo le doti tecniche e la visione di gioco di gran lunga superiore alla media della cadetteria. Gli altri due hanno giocato insieme, per il momento, soltanto 64 minuti: ecco perché un impiego più costante in campo, infortuni e imprevisti permettendo, è uno degli obiettivi che lo staff tecnico si è prefissato a partire dalla sfida di sabato in casa del Cosenza. Moreo, dopo il suo arrivo all’ombra della Torre, ha debuttato al 71’ della trasferta di Como del 21 gennaio: Torregrossa era ancora lontano dal rientro in gruppo dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara del 2022 a Ferrara. Il ritorno dell’italo venezuelano è avvenuto il 17 febbraio in occasione della sfida interna col Venezia: i due attaccanti hanno potuto "familiarizzare" in panchina, prima che Moreo facesse il suo ingresso in campo e mettesse lo zampino nell’azione del rigore trasformato poi da Gliozzi. Il primo assaggio di coesistenza è avvenuto nella trasferta di Parma del 28 febbraio, quando tra il 78’ e l’87’ i due hanno sostenuto il fronte offensivo nerazzurro: in quel breve lasso di tempo è arrivato anche il gol vittoria firmato da Tourè dopo la rifinitura di Torregrossa. Nella gara successiva con il Palermo i due sono partiti titolari e hanno giocato insieme fino alla sostituzione di Torregrossa, avvenuta al 55’. Pur avendo entrambi la stazza del centravanti, i due attaccanti hanno abilità tecniche tali da comporre un mix potenzialmente esplosivo con le qualità di Morutan: tecnica nel breve, rapidità, forza fisica, intuito e visione panoramica del gioco. Tutte qualità che nello sprint che attende i nerazzurri potranno risultare decisive.

M.A.