Torregol in forte dubbio Sibilli prenota una maglia

di Michele Bufalino

Dopo un punto solo raccolto in cinque partite, il tecnico nerazzurro riabbraccia alcuni elementi rimasti fuori contro l’Ascoli per provare a invertire una tendenza pericolosissima in classifica. La squadra anti-Frosinone punta infatti soprattutto sui rientri di Antonio Caracciolo, Adam Nagy e Giuseppe Sibilli. La difesa non dovrebbe subire grossi sussulti, con il ritorno del numero 4 al centro del reparto. Davanti a Nicolas infatti ci sarà il solito ballottaggio sulla destra tra Esteves e Calabresi col portoghese favorito, mentre si va a ricostituire la coppia centrale Caracciolo-Barba. A sinistra invece il solito Beruatto a completare il reparto. Non si esclude però un ricorso alla difesa a 3 con l’eventuale impiego di Hermannsson o Rus, ma al momento questi ultimi sembrano destinati a partire dalla panchina.

I dubbi maggiori riguardano la mediana e il reparto offensivo. A centrocampo Nagy tornerà nel suo ruolo davanti alla difesa, mentre Marin potrebbe essere affiancato da Gargiulo o Mastinu. L’ex Modena è stato una delle poche note liete di Ascoli-Pisa e potrebbe anche partire titolare. Difficile che Zuelli possa essere impiegato titolare, ma più probabile un ingresso a partita in corso. In formazione pesa però l’assenza di Alessandro De Vitis, ma soprattutto di Idrissa Touré. Il Pisa infatti senza di lui ha un triste primato, dato che ha vinto solo contro il Cosenza in questo girone di ritorno.

Tanti i dubbi sulla trequarti e in avanti invece. Assieme a Morutan, l’unico quasi certo del posto di titolare, D’Angelo ha tre opzioni. Confermare il trio composto da Tramoni e Moreo, con il franco-corso in grave difficoltà ad Ascoli oppure affiancare al rumeno Sibilli, fresco del suo rientro dalla squalifica. Occhio però anche Gliozzi, a secco su azione dal dicembre scorso. L’ex Como non parte coi favori del pronostico, anche in virtù di un problema muscolare che aveva rallentato la sua preparazione nelle ultime settimane, ma dopo essere partito dalla panchina ad Ascoli oggi è pronto per avere un ruolo più centrale. D’Angelo, come terza opzione infatti, potrebbe anche provare il trio composto da Morutan dietro le due punte Moreo e Gliozzi.

Vitale in questo senso sarà l’eventuale ingresso da subentrato di Gaetano Masucci, che contro i marchigiani ha ottenuto la rete numero 100 in carriera. L’ultimo dubbio è legato invece alle condizioni di Ernesto Torregrossa. Il tecnico ha provato fino all’ultimo a recuperarlo. Se dovesse arrivare la convocazione potrebbe partire certamente dalla panchina provando a spaccare la partita nella ripresa. Adesso il Pisa ha bisogno di tutti i suoi effettivi per mantenere i playoff.

Ritiro. Intanto, secondo quando annunciato dai media di Bergamo, il Pisa tornerà anche quest’anno a Rovetta. Il ritiro sarebbe già stato fissato: dal 16 al 30 luglio.