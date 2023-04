Ternana, quasi derby e rischio trasferta vietata

Una frazione da almanacco illustrato della furia agonistica applicata alla tattica, e poi quel fulmine a ciel sereno in coda al match che ha rappresentato, in un sol colpo, l’epilogo di un percorso e il prologo di un altro: "Esca dallo spogliatoio perché da questo momento non è più l’allenatore". La sfida di un girone fa decretò per la Ternana l’avvio di un periodo di forte crisi, dentro e fuori dal campo, coincisa con l’allontanamento del tecnico che aveva contribuito a riportare trionfalmente il club in cadetteria e conquistare la salvezza lo scorso anno. Diciannove partite dopo, le due compagini si ritrovano sul rettangolo verde separate da sei lunghezze e con un fattore che è tornato a essere una costante del confronto: l’aria di derby. Perché quando una squadra nerazzurra incrocia gli scarpini con un livornese – nel caso specifico saranno due -, la sfida non può mai rispettare i canoni ordinari: Cristiano Lucarelli, dopo aver sotterrato l’ascia di guerra insieme al presidente Stefano Bandecchi, da qualche settimana è ritornato in sella alla panchina rossoverde, rinfocolando così il clima attorno alla gara di domenica. Anche sugli spalti l’amore tra le tifoserie non è mai sbocciato, anzi: nonostante valori e ideali simili, i gruppi del tifo organizzato nerazzurro negli ultimi anni hanno dato vita a confronti canori e coreografici degni di partite storicamente molto sentite dalle parti della Torre. L’aria di derby quindi avvolgerà il "Libero Liberati" e accompagnerà i novanta e più minuti di una partita nella quale la compagine delle fere umbre cercherà di rendere la pariglia a Marin e compagni, che lo scorso 26 novembre travolsero il malcapitato avversario con un frastornante 3-1 maturato interamente prima dell’intervallo. Gli obiettivi delle due squadre, infine, saranno divergenti ma comunque contribuiranno a rendere ancora più frizzante l’atmosfera.

Intanto, ma si attendono conferme, la trasferta di Terni potrebbe essere vietata ai tifosi del Pisa a causa degli episodi di Pisa-Cagliari. Una decisione ufficiale sarà presa nelle prossime ore.

M.A.