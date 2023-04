Ternana-Pisa 2-1: Il pisano Favilli e Falletti ribaltano la partita nella ripresa

Pisa, 16 aprile 2023 – Il Pisa spreca un’ottima opportunità di ritornare al quinto posto cadendo a Terni. I nerazzurri, dopo l’iniziale vantaggio di Moreo, vengono raggiunti e superati nel giro di 3 minuti da Favilli e Falletti. Ora i playoff sono a rischio.

PRIMO TEMPO – E’ il Pisa a partire meglio a inizio gara. Al 2’ infatti Torregrossa ci prova da centrocampo, ma il pallone termina lontano dalla porta. Al 6’è c’è già la rete del vantaggio per i nerazzurri con un gesto tecnico di assoluto livello da parte di Moreo che, servito da Beruatto, d’esterno destro al volo beffa Iannarilli, facendo esplodere la panchina del Pisa. Al 16’ è Torregrossa ad avere la ghiotta occasione del raddoppio, su assist di Morutan, ma un intervento a mano aperta di Iannarilli lo priva della gioia del gol. L’estremo difensore della Ternana si ripete poco dopo con un’altra prodezza neutralizzando un colpo di testa del numero 10 nerazzurro. Al 33’ l’arbitro prima concede un rigore per la Ternana, poi al var si accorge che Nicolas tocca il pallone anticipando Falletti e annulla la decisione precedente. Al 46' Agazzi colpisce la traversa dopo una lunga fase in cui, nell'ultima parte del primo tempo, è la Ternana a fare la partita. Si va negli spogliatoi con i nerazzurri in vantaggio.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con le Fere vicinissime al pareggio. Al 52' infatti un colpo di testa di Diakitè sugli sviluppi di un corner costringe Nicolas alla parata con l'aiuto della traversa. Due minuti dopo è Sorensen a ripetersi, ma stavolta per l'estremo difensore nerazzurro non è un problema bloccare a terra. Il Pisa prepara i due cambi inserendo Gliozzi al posto di Torregrossa e Mastinu per Zuelli. Spinge forte però la Ternana, mettendo in difficoltà i nerazzurri in questa fase di gioco. Al 61' infatti ancora Coulibaly, di testa, sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 64' Corrado spreca un gran contropiede per i padroni di casa. Poco dopo sfiora anche Favilli il gol del pareggio, ma la palla è alta sopra la traversa. Al 71' un tocco di braccio di Caracciolo stavolta, dopo un consulto dell'arbitro col Var, causa un calcio di rigore per le Fere. Dal dischetto Favilli trova il gol del pareggio. L'inerzia del secondo tempo è tutta per la Ternana che continua a sfiorare la rete del vantaggio trovandola 3 minuti dopo con Falletti. D'Angelo prova a giocarsi la carta Masucci e Sibilli al posto di Moreo e Nagy. Nel finale il Pisa non fa molto per provare a pareggiarla e merita la sconfitta.

TABELLINO TERNANA-PISA 2-1 TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly (85' Cassata), Di Tacchio (62' Partipilo), Agazzi; Falletti (78' Proietti), Palumbo (85' Defendi); Favilli (78' Donnarumma). A disp. Krapikas, Capanni, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Martella. All. Cristiano Lucarelli. PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Nagy (83' Sibilli), Zuelli (58' Gargiulo), Marin; Morutan (86' Tramoni M.); Moreo (83' Masucci), Torregrossa (58' Gliozzi). A disp. Livieri, Hermannsson, Esteves, Sussi, Mastinu, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo. ARBITRO: Miele della sezione di Nola RETI: 6' Moreo, 72' Favilli rigore, 75' Falletti AMMONITI: Di Tacchio, Falletti, Beruatto, Mantovani NOTE: Recupero 1' pt, 6' st. Trasferta vietata ai tifosi pisani

Michele Bufalino