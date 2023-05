Tano ora è in cifra tonda Ecco il gol numero 100 di un "immortale"

PISA

"Ce ne fossero altri cinque o sei di Tano Masucci": è la frase più ricorrente nelle discussioni intavolate dai tifosi pisani all’indomani della sconfitta di Ascoli, la terza consecutiva per la truppa allenata da mister Luca D’Angelo. Perché il numero 26, entrato sul terreno di gioco al minuto 79, in appena tre giri di orologio è riuscito a riaccendere la fiammella della speranza di un’improbabile – per quello visto fino a quel momento – rimonta del Pisa. L’acrobazia con cui Masucci ha gonfiato la rete della porta ascolana non è servita a riportare punti pesanti all’ombra della Torre, ma ha confermato l’enorme attaccamento del 38enne nativo della provincia di Avellino allo Sporting Club. Il cuore, la grinta, l’orgoglio mostrati da Tano ogni volta che indossa la casacca nerazzurra, che sia per un’amichevole o per una gara playoff, sono la perfetta trasposizione sul rettangolo verde della passione che anima il tifo pisano sui gradoni dell’Arena Garibaldi e in tutti gli stadi dove gioca la compagine nerazzurra. Nonostante la sconfitta, la girata al volo da bomber di razza dell’area di rigore è già diventata una pietra miliare della carriera di Tano: con il gol segnato al "Del Duca", infatti, l’attaccante campano ha raggiunto le 100 marcature in tutte le competizioni professionistiche a cui ha preso parte. Con la maglia dello Sporting Club sulle spalle Masucci ha esultato 34 volte nelle 193 presenze messe a referto: la prima risale al 28 gennaio 2017, quando con una zampata in mischia siglò il punto del definitivo 1-1 sul campo del Novara (in Serie B).

Richiesto espressamente dal tecnico di quell’annata, Rino Gattuso, Tano è anche il primo acquisto ufficiale della presidenza Corrado. Masucci ha accompagnato, da assoluto protagonista, lo Sporting Club in tutto il recente percorso: dalle lacrime della retrocessione in C nel 2017 all’amarissimo epilogo dei playoff in Serie C nel 2018; poi l’eccezionale cavalcata culminata con la promozione in B nel 2019, condita dal gol che aprì le danze nella finale di ritorno al "Rocco" di Trieste; la cocente delusione del palo centrato nella sfida di Frosinone decisivo per il mancato approdo nei playoff cadetti nel 2020; infine l’assist a Mastinu per il 3-2 che ha tenuto in vita il Pisa nella finalissima dello scorso maggio contro il Monza. Un viaggio lungo sei anni e mezzo che ha reso Masucci il Ti-Tano di Pisa.

M.A.