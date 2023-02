SuperMarius E bentornato Caracciolo

NICOLAS 6,5. Blocca tutti i palloni che volano dalle sue parti.

ESTEVES 6,5: la sbavatura che provoca il rigore è perdonabile al termine di una gara giocata con l’acceleratore sempre schiacciato. (Sibilli 6,5: congela la vittoria mantenendo la palla alla bandierina nei minuti di recupero).

HERMANNSSON 6. Non fa in tempo a entrare in partita che viene incomprensibilmente cacciato dal campo.

BARBA 7. Tiene botta nel primo tempo quando la squadra corre il rischio di sbandare. Nella ripresa alza il muro.

BERUATTO 6,5. Parte a buon ritmo, chiude al galoppo e in fase difensiva non si fa mai sorprendere.

TOURÈ 7. Sale in cielo per trasformare il pallone sparacchiato verso l’area umbra in un assist d’oro per la bomba di Marin.

NAGY 6,5. Tiene alto il baricentro della squadra anche quando si trova in inferiorità numerica. (De Vitis 7: giusto il tempo di sfoderare un miracolo in chiusura nel cuore dell’area di rigore).

MARIN 8. Sgancia un bolide che abbatte il muro del suono, una perla da vedere e rivedere. Ammonito, salterà Parma per squalifica.

MORUTAN 8. Si carica tutto lo stadio sulle spalle e con una giravolta da étoile della Scala dà il via alla rimonta. (Calabresi 7: subentra con la ghigna di chi non vuole noie e blinda la vittoria).

GLIOZZI 6,5. Finisce in apnea con un assist pesante sul tabellino. (Masucci 6,5: botte, sportellate e ringhi a tutto ciò che si muove sul rettangolo verde).

MOREO 6. Un paio di buone sponde, poi il cambio forzato dopo il rosso di Hermannsson. (Caracciolo 6,5: dieci mesi dopo, bentornato capitano).

D’ANGELO 7,5. Aveva chiesto coraggio e spensieratezza. È stato pienamente accontentato.

M.A.