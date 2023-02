Super impresa dei Lupi a Cuneo E ora si può sognare in grande

Cuneo

1

Kemas Lamipel

3

CUNEO: Pedron, Santangelo 18, Codarin 10, Sighinolfi 7, Botto 13, Parodi 12, Bisotto (L), Chiapello 2, Lanciani 1, Cardona, Kopfli, Esposito n.e, Lilli (L) n.e. All: Giaccardi.

KEMAS: Coscione 3, Motzo 18, Vigil 11, Truocchio 9, Maiocchi 6, Hanzic 17, Morgese (L), Compagnoni, Arguelles, Loreti (L), Giovannetti n.e, Favaro n.e. All: Mastrangelo.

Arbitri: Clemente e Serafin.

Successione set: 25-23; 21-25; 22-25; 19-25. Batt. sbagliate Cuneo: 20; Aces: 0; Muri: 9. Batt. sbagliate Lupi: 18; Aces: 4; Muri: 11. Spettatori: 500.

CUNEO - Vittoria pesantissima dei Lupi a Cuneo col punteggio di 3-1. Febbraio, mese difficilissimo, con tre gare molto difficili (la capolista in casa e due trasferte, Porto Viro e Cuneo) si conclude col bilancio di due vittorie da tre punti ed una sola sconfitta. L’obiettivo dei conciari era quello di tener botta conservando il terzo posto. I sei punti messi a segno permettono loro di agganciare a quota 39 Castellana Grotte, seconda in graduatoria, chiudendo al meglio un febbraio da brividi. Quando mancano cinque partite al termine della stagione regolare, la Kemas Lamipel può dare l’assalto al secondo posto finale superando proprio i baresi. A Cuneo i santacrocesi si sono presentati privi di capitan Colli, bloccato da un malanno di stagione. Hanzic titolare quindi e questi ha fatto la sua bella figura, mettendo a segno 17 punti, uno meno dell’opposto Motzo. Inoltre Hanzic ha chiuso il quarto set e la gara con una "pipe" che ha fatto esultare il team di Mastrangelo. Stavolta i Lupi non hanno sbagliato lontano dal PalaParenti, facendosi trovare pronti. Fin da subito i piemontesi di Giaccardi si sono trovati dinanzi una compagine disposta a non concedere niente, francobollando Santangelo e soci. Il primo set, perso per 25-23 e l’inizio del quarto (12-7 per i locali) non hanno tolto fiducia ai biancorossi, pronti a portarsi in parità al termine della seconda frazione: 21-25. Coscione ha tenuto in pugno la squadra, guidandola con assoluta perizia. I cuneesi, dalla loro, hanno commesso più errori dei Lupi, scaraventando fuori attacchi velleitari, sbagliando al servizio, faticando a muro. Quando la gara è entrata nella parte cruciale, i biancorossi hanno capito di potercela fare. Nella terza e quarta frazione la Kemas Lamipel è stata sempre sul pezzo, prendendo sempre il largo nella volata finale, con aces e muri che hanno fiaccato le velleità cuneesi: 22-25 e 19-25.

Marco Lepri