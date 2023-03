Strano caso della bassa classifica Tante squadre dalla... serie A

Sognare non costa niente, ma per farlo è meglio avere i piedi ben piantati su fondamenta allestite con criterio, su terreni sicuri e privi di rischi. L’associazione di pensiero con il costruendo centro sportivo ultramoderno nella zona di Gagno è ovvia e scontata: non è un caso se la dirigenza, appena può, rimarca a caratteri cubitali l’importanza di questo progetto per le future vittorie della squadra sul rettangolo verde. La promozione in Serie A non è un affare da trattare con leggerezza e, soprattutto, deve essere pianificata nei minimi dettagli per non incappare nel più classico dei passi più lunghi della gamba. Lo sa bene il Benevento, protagonista di due "giri" in Paradiso tra il 2017 e il 2021, e adesso sprofondato nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

I sanniti nel 2019, all’indomani della prima retrocessione dalla A, poterono giovarsi del paracadute elargito dalla Lega della massima serie e puntare così alla risalita nel biennio successivo. Il passo indietro in B vissuto nel 2021, però, non venne accompagnato dalla medesima oculatezza negli investimenti. Così la società di Oreste Vigorito si è ritrovata gravemente appesantita da una serie di contratti – mantenuti e stilati ex novo – totalmente fuori parametro per la cadetteria. Al punto, adesso, di dover lottare col coltello fra i denti con una rosa che, per larga parte, soltanto dieci mesi fa aveva lottato fino all’ultimo pallone contro il Pisa per guadagnarsi l’accesso alla finalissima playoff. Scorrendo la zona bassissima della graduatoria non è una sorpresa trovare, accanto al Benevento, altre tre compagini che tra il 2019 e il 2022 hanno disputato almeno una stagione in Serie A. Il Brescia, attualmente all’ultimo posto, ha disputato il torneo della massima serie nel 2019-20: moltissimi dei problemi della società lombarda sono dovuti all’eclettismo del patron Massimo Cellino, ma anche l’investimento delle risorse a disposizione è una voce critica.

La Spal, penultima, ha mantenuto la categoria dal 2017 al 2020 per poi avviare un declino inesorabile che sembra non trovare la fine. Il Venezia infine è retrocesso appena dieci mesi fa e nonostante una proprietà americana ricca di idee e disponibilità, non ha ancora trovato la chiave di volta giusta per allontanarsi definitivamente dallo spettro della seconda retrocessione nell’arco temporale di un anno. E dire che i lagunari sono stati "allietati" da ben 10 milioni di euro nella discesa verso la cadetteria.

