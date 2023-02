"Stessi obiettivi Qui sono a casa"

Ha lasciato subito il segno, andando in gol alla sua seconda presenza con la divisa nerazzurra, la prima da titolare. Mario Gargiulo era il centrocampista che il Pisa cercava per potenziare il reparto di mezzo, tra inserimenti e duttilità, un giocatore di corsa a tutto campo che permette di aumentare il numero di soluzioni tattiche al gioco di D’Angelo. "Penso di essermi presentato bene con un gol a Reggio Calabria – dichiara Gargiulo –. Sono felice anche perché ho superato un momento molto difficile della mia carriera".

Gargiulo infatti aveva avuto un lungo infortunio che aveva limitato il suo apporto al Modena, società di appartenenza, con una frattura del quinto metatarso del piede sinistro. A Pisa è arrivato in prestito con diritto di riscatto, lo stesso percorso inverso fatto da Ionita che è stato ceduto alle stesse condizioni ai canarini. "Sono motivato e orgoglioso, voglio dare tanto e ricambiare la fiducia che il Pisa mi ha dato portando più in alto possibile questi colori – dichiara con entusiasmo il centrocampista –. Quando ho avuto l’opportunità di venire ho dato subito la mia disponibilità".

Prima di approdare al Modena, lo scorso anno Gargiulo è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A del Lecce. Obiettivi comuni quelli del giocatore e della società, che puntano entrambi, senza tanti fronzoli, a ripetere il finale della scorsa stagione, magari con un esito più favorevole, questa volta, per i colori nerazzurri: "Abbiamo gli stessi obiettivi - dichiara Gargiulo -, la piazza è simile a quella di Lecce e mi hanno fatto sentire subito a casa. Spero di fare tanti inserimenti e creare spazi a mia voglia per i miei compagni".

Un piccolo infortunio, nei giorni scorsi, ha costretto il giocatore a vestire una fascia alla mano destra. Gargiulo minimizza, dichiarando di essere pronto a fare la propria parte: "Se mi vedete con una fascia alla mano – conclude Gargiulo – è solo perché sono caduto male, ma non è niente di grave. Posso giocare e sono nel pieno della forma".